18 минут геймплея фанатского ремейка The Battle for Middle-earth

Команда The Battle for Middle-earth: Reforged — фанатского ремейка стратегии EA Los Angeles на Unreal Engine 4 — поделилась 18-минутной демонстрацией геймплея.
В ролике можно увидеть обновленный интерфейс, постройку зданий, процесс создания армии и игру от третьего лица. А вот баталии, увы, не показали.
Пока неизвестно, когда выйдет ремейк RTS. Не исключено, что у авторов могут возникнуть проблемы с EA, которой принадлежат права на франшизу.
Оригинальная The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth вышла в 2004 году и получила высокие оценки как от критиков, так и от обычных игроков.
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