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    Новости

    Свежие кадры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

    18 сентября 2023
    Фото аватара
    18.09.2023
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    Издание Entertainment Weekly поделилось несколькими свежими кадрами сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» для Disney+.

    На них можно увидеть Аннабет в боевом облачении для военных игр, Перси с щитом, который ему подарил Лука, «прогулку» героев по тоннелю любви на лодке (ловушка Гефеста для его бессмертной супруги Афродиты и Ареса) и не только.

    Первый сезон основан на книге «Похититель молний». Причем в работе над адаптацией принял сам писатель.

    Сериал выйдет 20 декабря 2023 года.

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