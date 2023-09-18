Свежие кадры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Издание Entertainment Weekly поделилось несколькими свежими кадрами сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» для Disney+.
На них можно увидеть Аннабет в боевом облачении для военных игр, Перси с щитом, который ему подарил Лука, «прогулку» героев по тоннелю любви на лодке (ловушка Гефеста для его бессмертной супруги Афродиты и Ареса) и не только.
Первый сезон основан на книге «Похититель молний». Причем в работе над адаптацией принял сам писатель.
Сериал выйдет 20 декабря 2023 года.
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