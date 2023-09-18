Свежие кадры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Издание Entertainment Weekly поделилось несколькими свежими кадрами сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» для Disney+.

На них можно увидеть Аннабет в боевом облачении для военных игр, Перси с щитом, который ему подарил Лука, «прогулку» героев по тоннелю любви на лодке (ловушка Гефеста для его бессмертной супруги Афродиты и Ареса) и не только.

Первый сезон основан на книге «Похититель молний». Причем в работе над адаптацией принял сам писатель.

Сериал выйдет 20 декабря 2023 года.