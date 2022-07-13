Издание IndieWire составило большую редакционную подборку сериалов (игровых и анимационных), посвящённую вампирам. В неё вошли и драмы, и комедии, и популярные, и неизвестные проекты — все так или иначе о кровопийцах.

При оценке редакция учитывала качество исполнения, а также новизну исследования природы вампиризма. Как авторы сериалов обыграли популярные шаблоны историй о вампирах. Топ вышел очень разнообразным: от «Каслвании» и «Чем мы заняты в тени» до «Баффи» и Kindred.

1. «Баффи — истребительница вампиров» (1997-2003)

2. «Мрачные тени» (1966-1971)

3. «Чем мы заняты в тени» (2019 — …)

4. «Кастлвания» (2017-2021)

5. «Ангел» (1999-2005)

6. «Дневники вампира» (2009-2017)

7. «Настоящая кровь» (2008-2014)

8. «Рыцарь навсегда» (1992-1996)

9. «Американская история ужасов» (2011-2022)

10. «Быть человеком», британская (2008-2013) и американская версия (2011-2014)

11. «Проповедник» (2016-2019)

12. «Древние» (2013-2018)

13. «Ван Хельсинг» (2016-2021)

14. «Страна Рождества» (2019-2020)

15. «Штамм» (2014-2017)

16. «Врата» (2010)

17. «Семейка монстров» (1964-1966) и «Семейка монстров сегодня» (1987-1991)

18. «Дракула» (2020)

19. «Первое убийство» (2022-…)

20. «Силезские вампиры» (1976)

21. «Ультрафиолет» (1998)

22. «Лунный свет» (2007-2008)

23. «Вампи-прокурор» (2011-2012)

24. «От заката до рассвета» (2014-2016)

25. «Сумеречные охотники» (2016-2019)

26. «Клан вампиров» (1996)

27. «Кровавые связи» (2007)

28. «Блэйд» (2006)

29. «Мрачные тени» (1991)

30. «Хемлок Грув» (2013-2015)

В список не попали «Вампиры средней полосы» — и очень жаль!