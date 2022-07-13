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    Новости

    30 лучших сериалов о вампирах — по версии портала Indiewire

    13 июля 2022
    13.07.2022
    582
    1 минута на чтение
    30 лучших сериалов о вампирах — по версии портала Indiewire

    Издание IndieWire составило большую редакционную подборку сериалов (игровых и анимационных), посвящённую вампирам. В неё вошли и драмы, и комедии, и популярные, и неизвестные проекты — все так или иначе о кровопийцах.

    При оценке редакция учитывала качество исполнения, а также новизну исследования природы вампиризма. Как авторы сериалов обыграли популярные шаблоны историй о вампирах. Топ вышел очень разнообразным: от «Каслвании» и «Чем мы заняты в тени» до «Баффи» и Kindred.

    1. «Баффи — истребительница вампиров» (1997-2003)
    2. «Мрачные тени» (1966-1971)
    3. «Чем мы заняты в тени» (2019 — …)
    4. «Кастлвания» (2017-2021)
    5. «Ангел» (1999-2005)
    6. «Дневники вампира» (2009-2017)
    7. «Настоящая кровь» (2008-2014)
    8. «Рыцарь навсегда» (1992-1996)
    9. «Американская история ужасов» (2011-2022)
    10. «Быть человеком», британская (2008-2013) и американская версия (2011-2014)
    11. «Проповедник» (2016-2019)
    12. «Древние» (2013-2018)
    13. «Ван Хельсинг» (2016-2021)
    14. «Страна Рождества» (2019-2020)
    15. «Штамм» (2014-2017)
    16. «Врата» (2010)
    17. «Семейка монстров» (1964-1966) и «Семейка монстров сегодня» (1987-1991)
    18. «Дракула» (2020)
    19. «Первое убийство» (2022-…)
    20. «Силезские вампиры» (1976)
    21. «Ультрафиолет» (1998)
    22. «Лунный свет» (2007-2008)
    23. «Вампи-прокурор» (2011-2012)
    24. «От заката до рассвета» (2014-2016)
    25. «Сумеречные охотники» (2016-2019)
    26. «Клан вампиров» (1996)
    27. «Кровавые связи» (2007)
    28. «Блэйд» (2006)
    29. «Мрачные тени» (1991)
    30. «Хемлок Грув» (2013-2015)

    В список не попали «Вампиры средней полосы» — и очень жаль!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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