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    Новости

    «7 лет назад случился конец света» — вышел тизер третьего сезона «Сквозь снег»

    8 декабря 2021
    08.12.2021
    1157
    0 минут на чтение
    «7 лет назад случился конец света» — вышел тизер третьего сезона «Сквозь снег»

    Канал TNT опубликовал первый тизер-трейлер третьего сезона апокалиптического сериала «Сквозь снег» (в оригинале — Snowpiercer).

    Напомним, действие шоу разворачивается в поезде, который пересекает замерзшую поверхность Земли. Второй сезон закончился на кровавой революции, когда низшие классы восстали против власть имущих в поисках равенства.

    В основе сериала лежит французский комикс Le Transperceneige за авторством Жака Лоба и Жана-Марка Рошетта.

    Шоураннером выступает Грэм Мэнсон («Темное дитя»), а главные роли исполняют Дженнифер Коннелли, Роуэн Бланшар, Микки Самнер, Элисон Райт и другие.

    Премьера состоится 24 января 2022 года. Сериал, кстати, уже продлили на четвертый сезон.

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     Игорь Хованский |  13.04.2021

    Второй сезон исправил ошибки первого, но потерял нескольких заметных пассажиров по дороге.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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