«7 лет назад случился конец света» — вышел тизер третьего сезона «Сквозь снег»

Канал TNT опубликовал первый тизер-трейлер третьего сезона апокалиптического сериала «Сквозь снег» (в оригинале — Snowpiercer).
Напомним, действие шоу разворачивается в поезде, который пересекает замерзшую поверхность Земли. Второй сезон закончился на кровавой революции, когда низшие классы восстали против власть имущих в поисках равенства.
В основе сериала лежит французский комикс Le Transperceneige за авторством Жака Лоба и Жана-Марка Рошетта.
Шоураннером выступает Грэм Мэнсон («Темное дитя»), а главные роли исполняют Дженнифер Коннелли, Роуэн Бланшар, Микки Самнер, Элисон Райт и другие.
Премьера состоится 24 января 2022 года. Сериал, кстати, уже продлили на четвертый сезон.
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Второй сезон исправил ошибки первого, но потерял нескольких заметных пассажиров по дороге.
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