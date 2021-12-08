«7 лет назад случился конец света» — вышел тизер третьего сезона «Сквозь снег»

Канал TNT опубликовал первый тизер-трейлер третьего сезона апокалиптического сериала «Сквозь снег» (в оригинале — Snowpiercer).

Напомним, действие шоу разворачивается в поезде, который пересекает замерзшую поверхность Земли. Второй сезон закончился на кровавой революции, когда низшие классы восстали против власть имущих в поисках равенства.

В основе сериала лежит французский комикс Le Transperceneige за авторством Жака Лоба и Жана-Марка Рошетта.

Шоураннером выступает Грэм Мэнсон («Темное дитя»), а главные роли исполняют Дженнифер Коннелли, Роуэн Бланшар, Микки Самнер, Элисон Райт и другие.

Премьера состоится 24 января 2022 года. Сериал, кстати, уже продлили на четвертый сезон.