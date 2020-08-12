7 минут геймплея российской Atomic Heart — под саундтрек Мика Гордона!

Российская студия Mundfish прервала радиомолчание и выпустила 7-минутный геймплейный ролик Atomic Heart, в котором под саундтрек Мика Гордона показала битву с мини-боссом — Плющом.
По словам разработчиков, Плющ — это результат тайных правительственных экспериментов. Также они подчеркнули, что это не самый крупный и опасный противник в игре.
Свежим игровым процессом остались довольны как отечественные игроки, так и западная аудитория. Особенно геймерам пришелся по душе арт-дизайн проекта. Причем многие отмечают, что игра напоминает смесь Bioshock и Prey.
Atomic Heart выйдет на PS4, PS5, Xbox One, XSX и ПК — точной даты пока нет. В версии для консолей следующего поколения загрузочных экранов не будет.
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