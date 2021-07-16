Актер озвучки Томми появится в сериале по The Last of Us, но уже в другой роли

Джеффри Пирс, подаривший голос Томми в The Last of Us, присоединился к актерскому составу телеадаптации игры от HBO — правда, он получил другую роль.
Актер сыграет персонажа по имени Пирс, которого описывают как мятежника в карантинной зоне.
Кроме того, в сериале появятся Билл из оригинальной игры и его напарник Фрэнк. Их образы на экране воплотят Кон О’Нилл, известный по «Чернобылю», и Мюррэй Бартлетт, снявшийся в сериале «В поиске».
Съемки телеадаптации The Last of Us стартовали недавно. Первый эпизод поставит российский режиссер Кантемир Балагов.
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