Актер озвучки Томми появится в сериале по The Last of Us, но уже в другой роли

Джеффри Пирс, подаривший голос Томми в The Last of Us, присоединился к актерскому составу телеадаптации игры от HBO — правда, он получил другую роль.

Актер сыграет персонажа по имени Пирс, которого описывают как мятежника в карантинной зоне.

Кроме того, в сериале появятся Билл из оригинальной игры и его напарник Фрэнк. Их образы на экране воплотят Кон О’Нилл, известный по «Чернобылю», и Мюррэй Бартлетт, снявшийся в сериале «В поиске».

Съемки телеадаптации The Last of Us стартовали недавно. Первый эпизод поставит российский режиссер Кантемир Балагов.