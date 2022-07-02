Актёр Тэрон Эджертон ведёт переговоры с Marvel о роли Росомахи

Тэрон Эджертон рассказал The New York Times, что встречался с руководителями Marvel Studios, в числе которых был и президент студии Кевин Файги. Неизвестно, были ли встречи Эджертона с руководителями посвящены какой-то конкретной роли или проекту, но актёр поделился своим желанием попробовать себя в роли Росомахи.
Стоит заметить, что фанаты Marvel давно предлагают кандидатуру Эджертона на роль Росомахи, и студия, скорее всего, это учитывают.
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