Актёр Тэрон Эджертон ведёт переговоры с Marvel о роли Росомахи

Я бы с радостью сыграл эту роль, но с опаской. Она так сильно ассоциируется с Хью Джекманом, что я задаюсь вопросом, насколько сложно будет заменить его. Но я всё же надеюсь, что Marvel даст мне шанс, если вернётся к персонажу.