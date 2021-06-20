Актёры Borderlands сообщили об окончании съёмок фильма

Об окончании съёмок сообщила Ариана Гринблатт, исполнившая роль Крошки Тины, опубликовав в своём твиттере фотографию, вероятно, с последнего дня съёмок.

Съёмки закончены! Я так горда и взволнована тем, что нам удалось создать вместе, и эта маленькая девочка никогда не забудет актёров, команду и замечательных людей из Будапешта, позаботившихся обо мне. А вам, фанатам, снесёт головы, поверьте!

It's a Wrap! I'm so proud & excited of what we all made together & this little girl will never forget this cast & crew & the beautiful people of Budapest who took such good care of me. To the fans, your heads are about to be ripped apart! Trust me! #BorderlandsMovie Tina out🐰 pic.twitter.com/MleXpZwCWL — Ariana Greenblatt (@ArianaG) June 19, 2021

Об окончании съёмок сообщила и Джейми Ли Кёртис, сыгравшая Патрицию Таннис, в своём инстаграме:

Похоже, съёмки фильма «Borderlands» подошли к концу. Этот псих для краш-теста очень утомился. Отдыхай, дорогой псих. Ты нужен нам свеженьким и жестоким к премьере!

В главных ролях — Кейт Бланшетт (Лилит), Кевин Харт (Роланд), Джейми Ли Кёртис (доктора Патриция Таннис) и Джек Блэк (Железяка).

За постановку отвечает Элай Рот («Хостел», «Кто там?»), а сценарий написал Крэйг Мезин («Чернобыль»).

Премьера запланирована на следующий год, точная дата пока не известна.