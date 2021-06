Актёры Borderlands сообщили об окончании съёмок фильма

Об окончании съёмок сообщила Ариана Гринблатт, исполнившая роль Крошки Тины, опубликовав в своём твиттере фотографию, вероятно, с последнего дня съёмок.

It's a Wrap! I'm so proud & excited of what we all made together & this little girl will never forget this cast & crew & the beautiful people of Budapest who took such good care of me. To the fans, your heads are about to be ripped apart! Trust me! #BorderlandsMovie Tina out🐰 pic.twitter.com/MleXpZwCWL

— Ariana Greenblatt (@ArianaG) June 19, 2021