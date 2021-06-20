Актёры Borderlands сообщили об окончании съёмок фильма

Об окончании съёмок сообщила Ариана Гринблатт, исполнившая роль Крошки Тины, опубликовав в своём твиттере фотографию, вероятно, с последнего дня съёмок.
Съёмки закончены! Я так горда и взволнована тем, что нам удалось создать вместе, и эта маленькая девочка никогда не забудет актёров, команду и замечательных людей из Будапешта, позаботившихся обо мне. А вам, фанатам, снесёт головы, поверьте!
It's a Wrap! I'm so proud & excited of what we all made together & this little girl will never forget this cast & crew & the beautiful people of Budapest who took such good care of me. To the fans, your heads are about to be ripped apart! Trust me! #BorderlandsMovie Tina out🐰 pic.twitter.com/MleXpZwCWL
— Ariana Greenblatt (@ArianaG) June 19, 2021
Об окончании съёмок сообщила и Джейми Ли Кёртис, сыгравшая Патрицию Таннис, в своём инстаграме:
Похоже, съёмки фильма «Borderlands» подошли к концу. Этот псих для краш-теста очень утомился. Отдыхай, дорогой псих. Ты нужен нам свеженьким и жестоким к премьере!
В главных ролях — Кейт Бланшетт (Лилит), Кевин Харт (Роланд), Джейми Ли Кёртис (доктора Патриция Таннис) и Джек Блэк (Железяка).
За постановку отвечает Элай Рот («Хостел», «Кто там?»), а сценарий написал Крэйг Мезин («Чернобыль»).
Премьера запланирована на следующий год, точная дата пока не известна.
Читайте также
Экранизация Borderlands будет похожа на игры. Но прямой связи между ними нет
Съемки уже начались.
Лилит, Клэптрэп и Крошка Тина на первых кадрах экранизации Borderlands
У фильма все еще нет даты выхода.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.