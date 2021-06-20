    3
    Новости

    Актёры Borderlands сообщили об окончании съёмок фильма

    20 июня 2021
    20.06.2021
    1262
    1 минута на чтение
    1

    Об окончании съёмок сообщила Ариана Гринблатт, исполнившая роль Крошки Тины, опубликовав в своём твиттере фотографию, вероятно, с последнего дня съёмок.

    Съёмки закончены! Я так горда и взволнована тем, что нам удалось создать вместе, и эта маленькая девочка никогда не забудет актёров, команду и замечательных людей из Будапешта, позаботившихся обо мне. А вам, фанатам, снесёт головы, поверьте!

    Об окончании съёмок сообщила и Джейми Ли Кёртис, сыгравшая Патрицию Таннис, в своём инстаграме:

    Похоже, съёмки фильма «Borderlands» подошли к концу. Этот псих для краш-теста очень утомился. Отдыхай, дорогой псих. Ты нужен нам свеженьким и жестоким к премьере!

    В главных ролях — Кейт Бланшетт (Лилит), Кевин Харт (Роланд), Джейми Ли Кёртис (доктора Патриция Таннис) и Джек Блэк (Железяка).

    За постановку отвечает Элай Рот («Хостел», «Кто там?»), а сценарий написал Крэйг Мезин («Чернобыль»).

    Премьера запланирована на следующий год, точная дата пока не известна.

    Читайте также

    Экранизация VB

    Экранизация Borderlands будет похожа на игры. Но прямой связи между ними нет

     Дмитрий Кинский |  06.04.2021

    Съемки уже начались.

    Лилит, Клэптрэп и Крошка Тина на первых кадрах Borderlands

    Лилит, Клэптрэп и Крошка Тина на первых кадрах экранизации Borderlands

     Дмитрий Кинский |  04.06.2021

    У фильма все еще нет даты выхода.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    1
    0
    26606
    Русская служба BBC опубликовала документальный фильм «Гарри Поттер: История магии»

    Фильм был снят к выставке, посвященной 20-летию выхода книги «Гарри Поттер и философский камень».

    «Падение Левиафана»: что известно о заключительной книге «Пространства» Джеймса Кори? 2
    0
    32761
    «Падение Левиафана» Джеймса Кори: что известно о последней книге цикла «Пространство»

    В честь юбилея цикла рассказываем, что известно о завершении цикла.

    Марина Беляева «Лес тебя любит»
    0
    81529
    Марина Беляева «Лес тебя любит»

    Во время прогулки пёс забредает в самую глубь чащи и привлекает внимание мрачной хтони, которая не намерена отпускать ни животное, ни хозяйку.

    «Иччи»: якутский хоррор в духе Ари Астера
    0
    91836
    «Иччи»: якутский хоррор в духе Ари Астера

    Хотя фильм получился на стыке авторского и массового кино, большого внимания зрителей он не получил. И очень зря.

    «Вселенная REN-TV» с рептилоидами: если бы лженаучные теории были правдой 1
    0
    100454
    «Вселенная REN-TV» с рептилоидами: если бы лженаучные теории были правдой

    Попробуем описать вселенную, где работает гомеопатия и живут рептилоиды.

    Читаем книгу «Губернатор» Адама Пшехшты — альтернативную историю
    0
    153765
    Читаем книгу «Губернатор» Адама Пшехшты — альтернативную историю

    В отрывке герои совершают вылазку в Петербургский анклав.

    Главные комиксы про супергероев начала 2021 года, вышедшие на русском 1
    0
    160071
    Главные комиксы про супергероев начала 2021 года, вышедшие на русском

    Marvel и DC (и не только)

    Видео: обзор настолок из серии «Замес»
    0
    432966
    Видео: обзор настолок из серии «Замес»

    Бессменный ведущий Семён Пыхтеев разобрал правила «базы» и осветил дополнительные фракции.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить