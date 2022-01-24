Александр Домогаров-младший снимет ретро-сериал «Ужасное далёко»

Режисёр Александр Домогаров-младший, недавно выступивший с семейной картиной про собаку «Пальма», планирует снять фантастический ретро-сериал. Об этом сообщает «Российская газета».

Называться сериал будет «Ужасное далёко», а его действие развернётся в закрытом наукограде в 80-е. В центре сюжета окажутся некие загадочные события. Каких-то других подробностей пока нет. Автор сценария — Сергей Калужанов («Мажор 2», «Метод 2», «Время первых»).

Съёмки планируют начать летом.

Производством займётся компания «Марс Медиа», с которой Александр Домогаров-младший заключил эксклюзивное соглашение о сотрудничестве.