Александр Домогаров-младший снимет ретро-сериал «Ужасное далёко»

Режисёр Александр Домогаров-младший, недавно выступивший с семейной картиной про собаку «Пальма», планирует снять фантастический ретро-сериал. Об этом сообщает «Российская газета».
Называться сериал будет «Ужасное далёко», а его действие развернётся в закрытом наукограде в 80-е. В центре сюжета окажутся некие загадочные события. Каких-то других подробностей пока нет. Автор сценария — Сергей Калужанов («Мажор 2», «Метод 2», «Время первых»).
Съёмки планируют начать летом.
Производством займётся компания «Марс Медиа», с которой Александр Домогаров-младший заключил эксклюзивное соглашение о сотрудничестве.
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