Альфонсо Куарон и Шарлиз Терон работают над фильмом про Филипа К. Дика в альтернативной реальности

Amazon запустил в производство анти-байопик про автора романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа К. Дика.
В нем будут смешаны реальны факты о писателе с абсолютным вымыслом от самих создателей картины.
Действие фильма развернется в альтернативной реальности, где сестра-близнец фантаста не умерла в детстве. А сам проект описывается как смесь жанров — в нем найдется место как драме, так и черному юмору.
В реальности смерть сестры очень повлияла на творчество Филипа К. Дика, о чем рассказывали его близкие.
Исполнительными продюсерами выступают Альфонсо Куарон («Рома»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости») и Иза Дик Хэкетт — дочь Филипа.
Не исключено, что Куарон может сам поставить фильм, а Терон — сыграть роль сестры Дика.
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