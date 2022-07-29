Альфонсо Куарон и Шарлиз Терон работают над фильмом про Филипа К. Дика в альтернативной реальности

Amazon запустил в производство анти-байопик про автора романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа К. Дика.

В нем будут смешаны реальны факты о писателе с абсолютным вымыслом от самих создателей картины.

Действие фильма развернется в альтернативной реальности, где сестра-близнец фантаста не умерла в детстве. А сам проект описывается как смесь жанров — в нем найдется место как драме, так и черному юмору.

В реальности смерть сестры очень повлияла на творчество Филипа К. Дика, о чем рассказывали его близкие.

Исполнительными продюсерами выступают Альфонсо Куарон («Рома»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости») и Иза Дик Хэкетт — дочь Филипа.

Не исключено, что Куарон может сам поставить фильм, а Терон — сыграть роль сестры Дика.