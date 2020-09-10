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    Новости

    Amazon выпустил короткометражку про Билли Бутчера из «Пацанов»

    10 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    10.09.2020
    2526
    0 минут на чтение
    Amazon выпустил короткометражку про Билли Бутчера из «Пацанов»

    Amazon выпустил обещанную короткометражку про Билли Бутчера из «Пацанов», действие которой развернулось после событий первого сезона.

    По сюжету герой скрывается от властей, так как на него повесили убийство главы компании Vought. Он обращается за помощью к старому приятелю, но тот его предает.

    4 сентября вышли первые три серии второго сезона «Пацанов». Следующий эпизод покажут завтра — 11 числа.

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     Кот-император |  10.09.2020

    Шоураннер проекта говорит, что решение о выходе приняли из-за концентрации действия.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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