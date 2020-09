Amazon выпустил короткометражку про Билли Бутчера из «Пацанов»

Amazon выпустил обещанную короткометражку про Билли Бутчера из «Пацанов», действие которой развернулось после событий первого сезона.

По сюжету герой скрывается от властей, так как на него повесили убийство главы компании Vought. Он обращается за помощью к старому приятелю, но тот его предает.

Wondering what Butcher's been up to? Check out "BUTCHER: A Short Film" while you wait for tomorrow's new episode 👀 pic.twitter.com/gays9sWf3b

