Аниме KonoSuba подлили на третий сезон! А Мэгумин получит свой спин-офф

Комедийный исэкай KonoSuba (или Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) наконец-то продлили на третий сезон.
В режиссерском кресле вновь оказался Такаоми Канасаки. А Коити Кикута вернулся к работе над дизайном персонажей. Непосредственно за само производство аниме отвечает студия Drive.
Вместе с этим был анонсирован спин-офф KonoSuba под названием Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo! — про чародейку Мэгумин, которая владеет только магией взрывов. Творческая команда аналогичная.
Когда сериалы выйдут, непонятно.
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