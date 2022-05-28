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    Новости

    Аниме KonoSuba подлили на третий сезон! А Мэгумин получит свой спин-офф

    28 мая 2022
    28.05.2022
    3
    0 минут на чтение
    Аниме KonoSuba подлили на третий сезон! А Мэгумин получит свой спин-офф 2

    Комедийный исэкай KonoSuba (или Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) наконец-то продлили на третий сезон.

    В режиссерском кресле вновь оказался Такаоми Канасаки. А Коити Кикута вернулся к работе над дизайном персонажей. Непосредственно за само производство аниме отвечает студия Drive.

    Вместе с этим был анонсирован спин-офф KonoSuba под названием Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo! — про чародейку Мэгумин, которая владеет только магией взрывов. Творческая команда аналогичная.

    Когда сериалы выйдут, непонятно.

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    Редактор
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