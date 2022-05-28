Аниме KonoSuba подлили на третий сезон! А Мэгумин получит свой спин-офф

Комедийный исэкай KonoSuba (или Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) наконец-то продлили на третий сезон.

В режиссерском кресле вновь оказался Такаоми Канасаки. А Коити Кикута вернулся к работе над дизайном персонажей. Непосредственно за само производство аниме отвечает студия Drive.

Вместе с этим был анонсирован спин-офф KonoSuba под названием Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo! — про чародейку Мэгумин, которая владеет только магией взрывов. Творческая команда аналогичная.

Когда сериалы выйдут, непонятно.