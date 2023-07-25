Анонсировали аркадную гонку со Шреком, пандой По и другими героями мультиков DreamWorks

Компания GameMill неожиданно анонсировала аркадную гонку DreamWorks All-Star Kart Racing в духе Mario Kart.

За разработку отвечает студия Bamtang Games, известная по серии Nickelodeon Kart Racers в том же жанре.

На старте в игре будет 20 героев из популярных мультфильмов вроде Шрека, Кота в сапогах, По из «Кунг-фу панды» и не только.

По словам разработчиков, игроки смогут настраивать карты и изменять «сотни различных деталей» и другие элементы.

Сами карты тоже будут вдохновлены мультфильмами. Так, геймеры смогут прокатиться по Тридевятому Королевству или зоопарку из «Мадагаскара».

Релиз состоится в 2023 году на всех основных платформах.