Анонсировали аркадную гонку со Шреком, пандой По и другими героями мультиков DreamWorks

Компания GameMill неожиданно анонсировала аркадную гонку DreamWorks All-Star Kart Racing в духе Mario Kart.
За разработку отвечает студия Bamtang Games, известная по серии Nickelodeon Kart Racers в том же жанре.
На старте в игре будет 20 героев из популярных мультфильмов вроде Шрека, Кота в сапогах, По из «Кунг-фу панды» и не только.
По словам разработчиков, игроки смогут настраивать карты и изменять «сотни различных деталей» и другие элементы.
Сами карты тоже будут вдохновлены мультфильмами. Так, геймеры смогут прокатиться по Тридевятому Королевству или зоопарку из «Мадагаскара».
Релиз состоится в 2023 году на всех основных платформах.
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