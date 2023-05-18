Анонсировали Mortal Kombat 1. Посмотрите кровавый трейлер игры

NetherRealm Studios наконец анонсировала перезапуск Mortal Kombat под названием Mortal Kombat 1.
Откройте для себя перерождение вселенной Mortal Kombat, созданной богом огня Лю Кангом.
По словам разработчиков, игроков ждет обновленная боевая система и несколько режимов.
На старте в игре будут Лю Канг, Скорпион, Саб-Зиро, Кун Лао, Китана, Джонни Кейдж и не только.
Релиз состоится 19 сентября на PS5, XSX/S, Nintendo Switch и ПК.
В августе пройдет бета-тестирование игры на консолях для всех предзаказавших.
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