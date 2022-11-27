Антонио Бандерас готов передать роль Зорро актёру Тому Холланду

В интервью Comicbook Антонио Бандерас рассказал, что готов вернуться к роли Зорро — но лишь для того, чтобы передать полномочия «героя в маске» следующему актеру.

Если меня попросят снова сыграть его, я бы сделал то же, что в своё время для меня сделал Энтони Хопкинс — передал эстафету.

В фильме «Маска Зорро» 1998 года Хопкинс исполнил роль дона Диего де ла Вега, который передаёт черную маску Зорро преемнику, бойцу Алехандро Мурьета, которого сыграл Антонио Бандерас.

Единственный кандидат на эту роль, которого назвал Бандерас, — это Том Холланд, известный по роли Человека-паука в фильмах Marvel. Вместе с Бандерасом они снимались в «Анчартед».

Мы работали над «Анчартед», он такой энергичный и веселый. У него тоже есть эта искра.

Пока что нет никаких планов на третьего «Зорро» с Бандерасом. В 2019 году СМИ сообщали, что режиссёр Квентин Тарантино хотел снять экранизацию собственного комикса «Джанго/Зорро», который рассказывает о встрече охотника за головами и пожилого аристократа Диего де ла Веги. Однако в итоге фильм отменили.