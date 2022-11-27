    3
    Новости

    Антонио Бандерас готов передать роль Зорро актёру Тому Холланду

    27 ноября 2022
    Avatar photo
    27.11.2022
    548
    0 минут на чтение
    Антонио Бандерас готов передать роль Зорро актёру Тому Холланду

    В интервью Comicbook Антонио Бандерас рассказал, что готов вернуться к роли Зорро — но лишь для того, чтобы передать полномочия «героя в маске» следующему актеру. 

    Если меня попросят снова сыграть его, я бы сделал то же, что в своё время для меня сделал Энтони Хопкинс — передал эстафету.

    В фильме «Маска Зорро» 1998 года Хопкинс исполнил роль дона Диего де ла Вега, который передаёт черную маску Зорро преемнику, бойцу Алехандро Мурьета, которого сыграл Антонио Бандерас.

    Единственный кандидат на эту роль, которого назвал Бандерас, — это Том Холланд, известный по роли Человека-паука в фильмах Marvel. Вместе с Бандерасом они снимались в «Анчартед».

    Мы работали над «Анчартед», он такой энергичный и веселый. У него тоже есть эта искра.

    Пока что нет никаких планов на третьего «Зорро» с Бандерасом. В 2019 году СМИ сообщали, что режиссёр Квентин Тарантино хотел снять экранизацию собственного комикса «Джанго/Зорро», который рассказывает о встрече охотника за головами и пожилого аристократа Диего де ла Веги. Однако в итоге фильм отменили.

    Смотрите также

    Анчартед: На картах не значится 1

    «Анчартед: На картах не значится»: экранизация, похожая на игру

     Алексей Ионов |  15.02.2022

    Нейт и Салли непохожи на игровых, сюжет простоват, злодей слабоват… но дух игр передан отлично.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»: Санте нужен огнемёт! 3
    0
    8664
    «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»: Санте нужен огнемёт!

    Как герои Marvel спасали праздник.

    Фантасты, которые начинали свой путь в журналистике 12
    0
    40116
    Фантасты, которые начинали свой путь в журналистике

    Терри Пратчетт Писать Терри Пратчетт начал ещё в школе, причём его рассказы публиковались не только в школьной газете, но и в настоящих научно-фантастических журналах. В 17 лет он решил уйти […]

    Читаем плутовское тёмное фэнтези «Вор с черным языком» — в духе Скотта Линча и Глена Кука
    0
    65228
    Читаем плутовское тёмное фэнтези «Вор с чёрным языком» — в духе Скотта Линча и Глена Кука

    Публикуем самое начало романа, в котором главный герой — преступник с большой дороги — ожидает в засаде с бандой, чтобы напасть на чужеземку. Разумеется, ничем хорошим это закончиться не может.

    Поиграли в Atomic Heart и делимся впечатлениями 3
    0
    117209
    Поиграли в Atomic Heart и делимся впечатлениями

    Оно живое, я щупал!

    Лучшие фильмы и сериалы про мирные решения и переговоры: фантастика 1
    0
    120554
    Лучшие сериалы про мирные решения и переговоры: фантастика

    Герои, которые предпочитают договариваться, а не стрелять на поражение.

    Журнал «Мир фантастики». Спецвыпуск № 10. Лучшие фантастические видеоигры 2009 2022
    0
    186318
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 10. Лучшие фантастические видеоигры

    Без лутбоксов, NFT и микроплатежей.

    «Мастера Пламени»: настольная игра про дракончиков, где надо быть добрым 13
    0
    192173
    «Мастера Пламени»: настольная игра про дракончиков, где надо быть добрым

    Идеальный вариант для эскапизма зимним вечером!

    «Камень грёз»: лирическое фэнтези о древнем лесе, его бессмертной владычице и закате эпохи
    0
    223231
    Кэролайн Черри «Камень грёз»: лирическое фэнтези о «кельтских сумерках» и закате магии

    Последняя из народа Ши, оставшаяся в этих землях, несёт свой дозор. Вот только кого она защищает — лес от незваных гостей или людей от хищных теней леса?

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить