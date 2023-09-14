Аппарат OSIRIS-REx скоро «привезет» на Землю образцы с астероида Бенну

NASA объявила, что космический корабль OSIRIS-REx скорректировал курс, чтобы «вернуться» на Землю.

Аппарат «везет» капсулу с образцами с астероида Бенну, которую он сбросит с высоты 102 километра над поверхностью Земли.

Это произойдет 24 сентября — примерно в 10:42 по восточному времени. Капсула приземлится за 13 минут на испытательном полигоне Министерства обороны США в штате Юта.

После этого корабль запустит двигатели и отправится на следующую миссию, в рамках которой будет исследовать другой астероид — Апофис.

Сейчас OSIRIS-REx находится на расстоянии 7 миллионов километров от Земли и движется со скоростью около 23 000 км/ч.