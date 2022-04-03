Apple TV+ показала трейлер документального сериала «Доисторическая планета»

Apple TV+ опубликовал трейлер документального сериала «Доисторическая планета» от продюсеров «Планеты Земля» и Джона Фавро. Он будет состоять из пяти серий.

«Доисторическая планета» расскажет об удивительной жизни на Земле 66 миллионов лет назад, в частности, зритель погрузится в мир динозавров.

Сериал сопровождает саундтрек от композитора Ханса Циммера, а закадровый текст в оригинале читает британский ведущий и натуралист Дэвид Аттенборо.

Проект разрабатывался на протяжении трёх лет отделом естественной истории BBC Studios. Компьютерная графика была создана компанией Moving Picture Company, которая трудилась над фильмами «Король Лев» и «Книга джунглей».

«Доисторическая планета» выйдет на Apple TV+ 23 мая.