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    Новости

    Apple TV+ показала трейлер документального сериала «Доисторическая планета»

    3 апреля 2022
    03.04.2022
    686
    0 минут на чтение
    Apple TV+ опубликовал трейлер документального фильма «Доисторическая планета»

    Apple TV+ опубликовал трейлер документального сериала «Доисторическая планета» от продюсеров «Планеты Земля» и Джона Фавро. Он будет состоять из пяти серий.

    «Доисторическая планета» расскажет об удивительной жизни на Земле 66 миллионов лет назад, в частности, зритель погрузится в мир динозавров.

    Сериал сопровождает саундтрек от композитора Ханса Циммера, а закадровый текст в оригинале читает британский ведущий и натуралист Дэвид Аттенборо.

    Проект разрабатывался на протяжении трёх лет отделом естественной истории BBC Studios. Компьютерная графика была создана компанией Moving Picture Company, которая трудилась над фильмами «Король Лев» и «Книга джунглей».

    «Доисторическая планета» выйдет на Apple TV+ 23 мая.

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