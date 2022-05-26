Apple TV+ заказал сериал по манге «СпидиГонщик»

Apple для своего стримингового сервиса заказал полный сезон игрового сериала по манге «Спиди Гонщик» (Speed Racer).

По данным THR, компания решила миновать этап заказа пробного пилота. Должности шоураннеров и сценаристов возьмут на себя Хирам Мартинес («Снегопад», «Сквозь снег») и Рон Фитцджеральд («Мир Дикого Запада», «Перри Мейсон»). Спродюсирует проект компания Дж. Дж. Абрамса Bad Robot.

В России больше всего известен аниме-сериал «Спиди Гонщик» (Mach GoGoGo) 1997 года, но первая экранизация манги Тацуо Ёсиды выходила ещё в 1967-1968 годах. А в 2008-м Вачовски выпустили полнометражный фильм с Эмилем Хиршем и Кристиной Риччи. Кто исполнит главные роли в сериале Apple, пока неизвестно.

Манга рассказывала про гонщика Спиди, чей отец сконструировал уникальный спортивный автомобиль со множеством хитрых устройств. Спиди использовал изобретение отца, чтобы бороться с нечестными соперниками и преступниками.