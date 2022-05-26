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    Новости

    Apple TV+ заказал сериал по манге «СпидиГонщик»

    26 мая 2022
    26.05.2022
    68
    0 минут на чтение
    Apple TV+ заказал сериал по манге «Спиди-гонщик»

    Apple для своего стримингового сервиса заказал полный сезон игрового сериала по манге «Спиди Гонщик» (Speed Racer).

    По данным THR, компания решила миновать этап заказа пробного пилота. Должности шоураннеров и сценаристов возьмут на себя Хирам Мартинес («Снегопад», «Сквозь снег») и Рон Фитцджеральд («Мир Дикого Запада», «Перри Мейсон»). Спродюсирует проект компания Дж. Дж. Абрамса Bad Robot.

    В России больше всего известен аниме-сериал «Спиди Гонщик» (Mach GoGoGo) 1997 года, но первая экранизация манги Тацуо Ёсиды выходила ещё в 1967-1968 годах. А в 2008-м Вачовски выпустили полнометражный фильм с Эмилем Хиршем и Кристиной Риччи. Кто исполнит главные роли в сериале Apple, пока неизвестно.

    Манга рассказывала про гонщика Спиди, чей отец сконструировал уникальный спортивный автомобиль со множеством хитрых устройств. Спиди использовал изобретение отца, чтобы бороться с нечестными соперниками и преступниками.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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