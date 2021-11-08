«Аркейн» возглавил чарты Netflix и обошел «Игру в кальмара»

По данным сервиса FlixPatrol, мультсериал по League of Legends под названием «Аркейн» занял первую строчку в мировом чарте Netflix — спустя день после выхода первых трех эпизодов.
Сериал Riot обошел даже «Игру в кальмара», которая лидировала с 23 сентября. Прямо сейчас он возглавляет топы стримингово сервиса в 38 странах, в том числе в России.
Всего в «Аркейне» будет девять серий. Следующие три выйдут 14 ноября, а последние три — 21 ноября.
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Олег Поторокин | 07.11.2021
Это первая попытка вывести объёмный лор «Лиги» на передний план, и какая!
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Редактор
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