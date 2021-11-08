«Аркейн» возглавил чарты Netflix и обошел «Игру в кальмара»

По данным сервиса FlixPatrol, мультсериал по League of Legends под названием «Аркейн» занял первую строчку в мировом чарте Netflix — спустя день после выхода первых трех эпизодов.

Сериал Riot обошел даже «Игру в кальмара», которая лидировала с 23 сентября. Прямо сейчас он возглавляет топы стримингово сервиса в 38 странах, в том числе в России.

Всего в «Аркейне» будет девять серий. Следующие три выйдут 14 ноября, а последние три — 21 ноября.