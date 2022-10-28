Ассоциация владельцев кинотеатров: рынок кинопроката в России может не дожить до 2024 года

Ассоциация владельцев кинотеатров объявила, что рынок кинопоказа в России находится в критическом состоянии из-за ухода голливудских студий и недостатка отечественных фильмов.
Посещаемость с апреля по сентябрь упала на 60%. Выручка в сентябре 2022 года уменьшилась на 70% по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Кроме того, 1 октября полностью закрылись 166 кинотеатров.
Дальше будет только хуже из-за отсутствия финансовой поддержки и закона для принудительного лицензирования зарубежных фильмов, а также роста кредитной задолженности.
Очевидно, что в подобных условиях отрасль кинотеатрального показа будет не только неспособна дождаться выхода достаточного количества кассовых российских релизов в 2024-25 годах, но и даже сохранить текущее состояние в ближайшей полугодовой перспективе.
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