Ассоциация владельцев кинотеатров: рынок кинопроката в России может не дожить до 2024 года

Ассоциация владельцев кинотеатров объявила, что рынок кинопоказа в России находится в критическом состоянии из-за ухода голливудских студий и недостатка отечественных фильмов.

Посещаемость с апреля по сентябрь упала на 60%. Выручка в сентябре 2022 года уменьшилась на 70% по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Кроме того, 1 октября полностью закрылись 166 кинотеатров.

Дальше будет только хуже из-за отсутствия финансовой поддержки и закона для принудительного лицензирования зарубежных фильмов, а также роста кредитной задолженности.