Центр малых планет Международного астрономического союза объявил, что астрономы открыли семь новых спутников Сатурна.

Шесть из них получили временные обозначения S/2020 S 1, S/2006 S 9, S/2004 S 40, S/2019 S 2, S/2019 S 3, S/2020 S 2. А один остался без индекса, потому что изначально ему присвоили название другого спутника. После уточнения орбит им дадут постоянные номера и названия.

Всего теперь у Сатурна 90 спутников. Это на два спутника меньше, чем у Юпитера, например.