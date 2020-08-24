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    #АватарСНГ — художники рисуют магов из «Аватара» в национальных костюмах народов СНГ

    24 августа 2020
    Кот-император
    24.08.2020
    3476
    4 минуты на чтение
    #АватарСНГ — художники рисуют магов из «Аватара» в национальных костюмах народов СНГ

    Иллюстрация AnaGer

    22 и 23 августа в русскоязычном сегменте твиттера набрал большую популярность флэшмоб #АватарСНГ (посты публикуют и под хэштегами #ATLASNG и #AvatarSNG; в англоязычном названии оставили именно SNG, чтобы пользователи не спутали с термином CIS, который обозначает «цисгендерность»). Его запустила художница из Казахстана iron dude после того, как  центре дискуссии оказалась работа другой художницы из Казахстана — Qańtar (Quantar Samal). Она нарисовала фан-арт Катары — героини мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» — с инуитскими татуировками.

    Qańtar упрекнули в культурной апроприации и использовании сакральных инуитских татуировок — мол, на это имеют право только сами инуиты. Художница удалила рисунок — позже планирует опубликовать его уже в изменённом виде.

    История получила широкое обсуждение, и после этого iron dude объявила о старте флэшмоба.

    Критики отчасти правы, но то как они преподнесли свою критику и то, что за этой критикой последовали угрозы и унижения, сразу же превратило всё это в травлю, мне кажется.

    Лично мне, незнакомой с понятием культурного гейткипинга, было сложно понять самый первый реплай от инуитки. Он был примерно такой: «Вы инуитка? Если нет, удалите арт и не рисуйте наши татуировки».

    Тату теперь не буду рисовать, так как инуитское сообщество реагирует слишком остро на них.

    Quantar Samal, художница

    По поводу критики в сторону Кантар. Я поняла, то что для инуитов изображение их татуировок не инуитскими художниками возможно оскорбительно, хотя и другие инуиты подключались и говорили что это их не задевает, так как это просто рисунок.

    Меня больше выбесило поведение англоговорящих людей из западных стран, которые, не являясь инуитами, начали агрессивно нападать на Кантар, слать угрозы и обзывать «белой колонизаторкой». Такое поверхностное отношение западных борцов за социальную справедливость меня настолько вывело из себя, что в голове возникла идея собрать знакомых казахских художниц и создать фэнзин, где мы бы отыгрались по-полной, нарисовав персонажей «Аватара» в каноничной одежде народов, на которых они были основаны.

    Затем Кантар предложила сделать АУ («альтернативную вселенную» — прим. МирФ) с казахами и другими народами СНГ. В итоге идея трансформировалась в СНГ АУ. Я не ожидала что тег так распространится, он был создан с целью дать людям просто порисовать и развлечься.

    iron dude, художница

    Художница также уточнила, что фэнзин всё ещё в планах — по сути, флэшмоб создавался ради того, чтобы набрать желающих. Пока что девушки собирают организаторов.


     

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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