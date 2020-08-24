АватарСНГ — художники рисуют магов из «Аватара» в национальных костюмах народов СНГ

Иллюстрация AnaGer

22 и 23 августа в русскоязычном сегменте твиттера набрал большую популярность флэшмоб #АватарСНГ (посты публикуют и под хэштегами #ATLASNG и #AvatarSNG; в англоязычном названии оставили именно SNG, чтобы пользователи не спутали с термином CIS, который обозначает «цисгендерность»). Его запустила художница из Казахстана iron dude после того, как центре дискуссии оказалась работа другой художницы из Казахстана — Qańtar (Quantar Samal). Она нарисовала фан-арт Катары — героини мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» — с инуитскими татуировками.

Qańtar упрекнули в культурной апроприации и использовании сакральных инуитских татуировок — мол, на это имеют право только сами инуиты. Художница удалила рисунок — позже планирует опубликовать его уже в изменённом виде.

История получила широкое обсуждение, и после этого iron dude объявила о старте флэшмоба.

Художники стран СНГ, мы с @obobro300 запускаем тег АУ по atla #АватарСНГ #ATLASNG #AvatarSNG 🙌🏻

Создайте магов в одеяниях своей или интересной вам культуры стран СНГ в виде покровителей стихий 💧 ⛰🔥🌪

Добавляйте тег своего народа ✨

наш #qazaqavatar #қазақаватар 🇰🇿

тред👇🏻 pic.twitter.com/7MJ3FfknXR — irondude 🌙 commissions opened (@ironduuude) August 22, 2020

Критики отчасти правы, но то как они преподнесли свою критику и то, что за этой критикой последовали угрозы и унижения, сразу же превратило всё это в травлю, мне кажется. Лично мне, незнакомой с понятием культурного гейткипинга, было сложно понять самый первый реплай от инуитки. Он был примерно такой: «Вы инуитка? Если нет, удалите арт и не рисуйте наши татуировки». Тату теперь не буду рисовать, так как инуитское сообщество реагирует слишком остро на них. Quantar Samal, художница

Саха кыыс маг воды. Хочется поучаствовать в чем то точно родном. Я редко вообще что-то по якутской тематике рисую да и большинство всего я просто не пощу. Может теперь начну исправляться #аватарСНГ #СахаАватар #ATLASNG #AvatarSNG #sakhaavatar pic.twitter.com/xT24Q9CtKA — Syro | HORIZON ZERO DAWN stop crashing (@Yellow_Syro) August 23, 2020

#AvatarSNG #АватарСНГ

по моему мнению из якутов вышли бы отличные маги земли, а точнее маги металла. профессия кузнеца у нас считается священной и сильно почитается, а якуты очень любят делать себе украшения из серебра.#sakhaavatar, я думаю? pic.twitter.com/VjfZjf56Jd — emewn | don’t !quote!rt (@emewn_art) August 23, 2020

Я не очень сильна в динамичных позах, которые принимают маги из аватара, но как увидела этот офигенный флешмоб сразу придумала опричника мага огня 🔥 жуткая гвардия в черном, в одной руке хлыст, а в другой пламя, я бы посмотрела такую версию #АватарСнг #AvatarSNG #ATLASNG pic.twitter.com/Ju4oJAKjAX — Nova (@belter_nova) August 23, 2020

По поводу критики в сторону Кантар. Я поняла, то что для инуитов изображение их татуировок не инуитскими художниками возможно оскорбительно, хотя и другие инуиты подключались и говорили что это их не задевает, так как это просто рисунок. Меня больше выбесило поведение англоговорящих людей из западных стран, которые, не являясь инуитами, начали агрессивно нападать на Кантар, слать угрозы и обзывать «белой колонизаторкой». Такое поверхностное отношение западных борцов за социальную справедливость меня настолько вывело из себя, что в голове возникла идея собрать знакомых казахских художниц и создать фэнзин, где мы бы отыгрались по-полной, нарисовав персонажей «Аватара» в каноничной одежде народов, на которых они были основаны. Затем Кантар предложила сделать АУ («альтернативную вселенную» — прим. МирФ) с казахами и другими народами СНГ. В итоге идея трансформировалась в СНГ АУ. Я не ожидала что тег так распространится, он был создан с целью дать людям просто порисовать и развлечься. iron dude, художница

Художница также уточнила, что фэнзин всё ещё в планах — по сути, флэшмоб создавался ради того, чтобы набрать желающих. Пока что девушки собирают организаторов.

Залетаю в оч крутой флешмоб с хорни мыслями о том что княгиня Ольга была бы магом огня🥰 #АватарСНГ #AvatarSNG #ATLASNG pic.twitter.com/OjyU5XDPzk — хлеб (@hlebvigman) August 23, 2020

если темыч-огненный маг и его огненная монгольская армия это не верх бэдасности, то что такое бэдасность#аватарСНГ #ну_они_не_из_снг #но_у_них_тут_была_собственность pic.twitter.com/CnBiv18RYf — Шляпа Патриарха Никона (@NikonaShapka) August 23, 2020

#AvatarSNG #ATLASNG #АватарСНГ

Появился прекрасный моб с СНГ аушкой на аватара.

Так что вот украинцы как народ огня🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2ZjcxhbE1I — паштет по-тимошевски (@mmapate) August 23, 2020



