Авторы «Мира Дикого запада» работают над хоррор-антологией для Amazon

Создатели «Мира Дикого запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой взялись за психологическую хоррор-антологию «Неизвестное» (в оригинале — Unknown) для Amazon.
Вместе с ними над проектом будут работать Крэйг Макнейлл и Клэй Чэпман, приложившие руку к фильму ужасов «Мальчик».
Unknown описывается как смесь кровавых преступлений и американского фольклора. Первый сезон будет сосредоточен вокруг отчужденных брата и сестры, которые сталкиваются с неким темным духом из детства.
Напомним, Нолан и Джой в апреле 2019 года заключили с Amazon крупную сделку, согласно которой они займутся созданием контента для стримингового сервиса.
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