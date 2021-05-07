Авторы «Мира Дикого запада» работают над хоррор-антологией для Amazon

Создатели «Мира Дикого запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой взялись за психологическую хоррор-антологию «Неизвестное» (в оригинале — Unknown) для Amazon.

Вместе с ними над проектом будут работать Крэйг Макнейлл и Клэй Чэпман, приложившие руку к фильму ужасов «Мальчик».

Unknown описывается как смесь кровавых преступлений и американского фольклора. Первый сезон будет сосредоточен вокруг отчужденных брата и сестры, которые сталкиваются с неким темным духом из детства.

Напомним, Нолан и Джой в апреле 2019 года заключили с Amazon крупную сделку, согласно которой они займутся созданием контента для стримингового сервиса.