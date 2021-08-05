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    Новости

    Авторы НРИ во вселенной «Аватара» за сутки собрали 2 миллиона долларов

    5 августа 2021
    05.08.2021
    327
    1 минута на чтение
    Авторы НРИ во вселенной «Аватара» за сутки собрали 2 миллиона долларов
    Авторы НРИ во вселенной «Аватара» за сутки собрали 2 миллиона долларов 1

    Огонь. Вода. Воздух. Земля.

    Студия Magpie Games, известная по настольным ролевым играм «Городские легенды», Masks и Root (адаптация одноимённой настолки), вышла на Kickstarter с новым проектом — ролевой игрой по вселенной «Аватара» от Nickelodeon. И чуть больше, чем за сутки, проект собрал свыше двух миллионов долларов — из запрашиваемых 50 тысяч.

    Игра описывается как история в духе мультсериалов. Игроки возьмут на себя роли жителей мира Четырёх Наций, возможно, кто-то даже захочет стать аватаром.

    Это игра о поиске баланса. Ваш герой сражается за равновесие в мире, но кроме того он пытается поддерживать внутреннее равновесие, когда достигает целей. Злодеи в Avatar Legends: The RPG — это не просто монстры и не просто противники, который можно одолеть огненными взрывами. Они — люди со своими желаниями, личными проблемами, целями. Вне зависимости от того, насколько они ошибаются.

    Авторы уже предлагают скачать «быстрый старт» на 50 страниц, где представлены основные правила и бланки персонажей. В основе игры — модифицированный движок Powered by the Apocalypse (на таком работают другие игры студии — упомянутые «Маски» и Root).

    Книга правил предлагает сыграть не только в эпохи, показанные в сериалах (столетняя тирания нации огня, эпоха Аанга или эпоха Корры), но и в эпоху аватара Року или аватара Киоши.

    В рамках краудфандинга можно приобрести книгу правил (в электронке или печатную), коллекционное издание книги, карту, специальные кубики и многое другое. PDF начнут рассылать в январе, а книги — в феврале.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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