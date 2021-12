Авторы Star Wars: The Old Republic отложили крупное дополнение до 2022 года

Разработчики Star Wars: The Old Republic объявили, что масштабное дополнение Legacy of the Sith выйдет только 15 февраля 2022 года.

Изначально релиз был запланирован на 14 декабря, но после тестирования аддон решили отложить.

Legacy of the Sith — это то, над чем команда упорно трудилась долгое время. Но чем ближе запуск, тем яснее, что нам нужно немного больше времени.

Дополнение приурочено к 10-летию Star Wars: The Old Republic. В нем игроков ждут изменения классов, боевой системы и других аспектов игры. А сюжет аддона развернется на планете Манаан, где обосновался ситх Дарт Малгус.