«Бесконечный поезд»: трейлер четвёртого и последнего сезона

HBO Max представил трейлер четвёртого сезона мультсериала «Бесконечный поезд». Как пишет Entertainment Weekly, этот сезон станет для проекта действительно последним.

«Книга четыре» расскажет о двух закадычных друзьях, которые с детства мечтали стать рок-звёздами. Они отправились отправились покорять Нью-Йорк, но оказались в злосчастном Бесконечном поезде, где им, как и прочим гостям до них, предстоит разгадывать тайны, преодолевать испытания и разбираться в себе. Но вот что странно — они первые, кто попал на поезд сразу вдвоём. И цифры на ладони у них тоже одинаковые.

Слухи о закрытии мультсериала ходили ещё по зиме — их распространению поспособствовали слова создателя шоу о том, что большинство членов команды уже разошлись по новым проектам. В итоге HBO Max решил остановиться на четырёх сезонах.

Все эпизоды выйдут 15 апреля.