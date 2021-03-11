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    Новости

    «Бесконечный поезд»: трейлер четвёртого и последнего сезона

    11 марта 2021
    Кот-император
    11.03.2021
    768
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    HBO Max представил трейлер четвёртого сезона мультсериала «Бесконечный поезд». Как пишет Entertainment Weekly, этот сезон станет для проекта действительно последним.

    «Книга четыре» расскажет о двух закадычных друзьях, которые с детства мечтали стать рок-звёздами. Они отправились отправились покорять Нью-Йорк, но оказались в злосчастном Бесконечном поезде, где им, как и прочим гостям до них, предстоит разгадывать тайны, преодолевать испытания и разбираться в себе. Но вот что странно — они первые, кто попал на поезд сразу вдвоём. И цифры на ладони у них тоже одинаковые.

    Слухи о закрытии мультсериала ходили ещё по зиме — их распространению поспособствовали слова создателя шоу о том, что большинство членов команды уже разошлись по новым проектам. В итоге HBO Max решил остановиться на четырёх сезонах.

    Все эпизоды выйдут 15 апреля.

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    Кот-император
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