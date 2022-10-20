«Боги уже знают меня» — трейлер четвертого сезона «Титанов»

HBO Max опубликовал трейлер четвертого сезона «Титанов», в котором главным героям предстоит объединиться с Джинкс и сразиться с Церковью Крови и Лексом Лютором.

Главные роли исполняют Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Тиган Крофт, Райан Поттер, Джошуа Орпин.

Премьера первых двух эпизодов состоится 3 ноября, а далее первая часть сезона будет выходить на еженедельной основе до 1 декабря. Вторую часть мы увидим только в 2023 году.

Трейлер

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