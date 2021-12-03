Брюс Кэмпбелл навсегда оставил роль Эша из «Зловещих мертвецов»

Брюс Кэмпбелл в интервью Collider рассказал, что больше не хочет возвращаться к роли Эша Уильямса из «Зловещих мертвецов».
Одна из причин — актер больше физически не может играть этого персонажа.
Традиционных «Зловещих мертвецов» больше не будет. Эша больше не будет. Я отправил персонажа на пенсию, потому что физически больше не могу его играть. Так зачем об этом переживать? Зачем это делать? Пора повесить бензопилу.
Однако франшиза продолжит развиваться без Эша. К примеру, сейчас идет работа над продолжением «Зловещих мертвецов: Черная книга», ремейка оригинальной серии. Следующим фильмом занимается Ли Кронин, которого выбрал сам Сэм Рэйми.
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