CD Projekt RED анонсировала ремейк первого «Ведьмака»

CD Projekt RED в честь дня рождения «Ведьмака» анонсировала ремейк первой части на движке Unreal Engine 5 — ранее проект был известен как Canis Majoris.
За производство отвечает сторонняя польская студия Fool’s Theory, в которой работают ветераны серии The Witcher.
Разработка пока на ранней стадии. А сама CD Projekt RED обеспечивает полный творческий контроль над проектом.
«Ведьмак» — это то, с чего все началось для нас как для CD Projekt RED. Это была первая игра, которую мы сделали. И тогда это было для нас большим событием. Вернуться к игре, чтобы познакомить с ней новое поколение геймеров, не менее важный момент для нас.
Увы, никаких подробностей об игре пока нет — и вряд ли в ближайшее время будут.
Параллельно с этим в магазине GOG сейчас бесплатно раздают первую часть «Ведьмака».
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