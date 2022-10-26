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    CD Projekt RED анонсировала ремейк первого «Ведьмака»

    26 октября 2022
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    26.10.2022
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    CD Projekt RED в честь дня рождения «Ведьмака»  анонсировала ремейк первой части на движке Unreal Engine 5 — ранее проект был известен как Canis Majoris.

    За производство отвечает сторонняя польская студия Fool’s Theory, в которой работают ветераны серии The Witcher.

    Разработка пока на ранней стадии. А сама CD Projekt RED обеспечивает полный творческий контроль над проектом.

    «Ведьмак» — это то, с чего все началось для нас как для CD Projekt RED. Это была первая игра, которую мы сделали. И тогда это было для нас большим событием. Вернуться к игре, чтобы познакомить с ней новое поколение геймеров, не менее важный момент для нас.

    Увы, никаких подробностей об игре пока нет — и вряд ли в ближайшее время будут.

    Параллельно с этим в магазине GOG сейчас бесплатно раздают первую часть «Ведьмака».

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