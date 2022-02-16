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    Новости

    CDPR выпустила патч 1.5 и некстген-версию для Cyberpunk 2077

    16 февраля 2022
    16.02.2022
    1413
    1 минута на чтение
    CDPR выпустила патч 1.5 и некстген-версию для Cyberpunk 2077

    Спустя более чем год после релиза CDPR выпустила патч 1.5 и некстген-версию для Cyberpunk 2077. Обновление включает и технические улучшения игры, и значительную переработку элементов геймплея. Патч доступен на всех платформах.

    Чтобы игроки не запутались, команда опубликовала таблицу:

    CDPR выпустила патч 1.5 и некстген-версию для Cyberpunk 2077 1

    К выходу патча CDPR приурочила и новый трейлер:

    Изменения для некстген-консолей

    • Добавлены локальные тени с трассировкой лучей.
    • Добавлены два графических режима на PS5 и Xbox Series X: режим производительности и режим трассировки лучей.
    • Режим производительности гарантирует плавную игру при 60 кадрах в секунду с динамическим разрешением 4К.
    • Режим трассировки лучей обеспечивает фотореалистичные тени и отражения, а также 30 кадров в секунду и динамическое разрешение 4К.
    • На Xbox Series S нет выбора графического режима. По умолчанию игра на этой консоли работает при 30 кадрах в секунду в динамическом разрешении 1440p.
    • Улучшена производительность, благодаря чему частота кадров теперь падает гораздо реже, а качество прорисовки повысилось.
    • Расширенный динамический диапазон (HDR) сбалансирован для единообразия на всех платформах.
    • Реализована поддержка адаптивных триггеров контроллера PS5.
    • Встроенный динамик контроллера используется для видеозвонков, текстовых сообщений и всего, что происходит в голове Ви.

    Пример дополнительного контента

    • Теперь вы можете арендовать квартиры (за единовременный платёж), найденные в Найт-Сити или на сайте «Азбука жилья».
    • В квартирах доступно новое взаимодействие вроде «принять душ», «лечь спать» и «сварить кофе», которые временно дают небольшие преимущества.
    • В зеркале квартир можно изменить элементы внешности.
    • Новая экипировка.
    • Новые позы для фоторежима.

    Обновления геймплея

    • Улучшено поведение и реакция неигровых персонажей во время ближнего и дальнего боя. Теперь они гораздо лучше используют укрытия, меняют позиции, перезаряжаются, выбирают оружие, уклоняются, ставят блок и т.д.
    • Поведение врагов в ближнем и дальнем бою стало более разнообразным.
    • Агрессивное поведение толпы: неигровые персонажи определённых типов могут вступить в бой с Ви, если их спровоцировать — например, прицелиться в них, выстрелить или ударить. Из-за некоторых технических ограничений это изменение недоступно на консолях предыдущего поколения.
    • Множественные улучшения в модели вождения.
    • Заметно улучшено движение транспортных средств, а именно их поворот и остановка.
    • Внесён ряд изменений в экономику, в частности, повышены награды за задания и события в открытом мире. При этом были снижены цены на транспортные средства и киберимпланты.
    • Изменён баланс и улучшены функции модификаций одежды. В связи с этим все установленные модификации убраны и перемещены в снаряжение. Вам нужно будет установить их заново в соответствии с новыми правилами.

    С полным списком можно ознакомиться на сайте игры.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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