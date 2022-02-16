Спустя более чем год после релиза CDPR выпустила патч 1.5 и некстген-версию для Cyberpunk 2077. Обновление включает и технические улучшения игры, и значительную переработку элементов геймплея. Патч доступен на всех платформах.

Чтобы игроки не запутались, команда опубликовала таблицу:

К выходу патча CDPR приурочила и новый трейлер:

Изменения для некстген-консолей

Добавлены локальные тени с трассировкой лучей.

Добавлены два графических режима на PS5 и Xbox Series X: режим производительности и режим трассировки лучей.

Режим производительности гарантирует плавную игру при 60 кадрах в секунду с динамическим разрешением 4К.

Режим трассировки лучей обеспечивает фотореалистичные тени и отражения, а также 30 кадров в секунду и динамическое разрешение 4К.

На Xbox Series S нет выбора графического режима. По умолчанию игра на этой консоли работает при 30 кадрах в секунду в динамическом разрешении 1440p.

Улучшена производительность, благодаря чему частота кадров теперь падает гораздо реже, а качество прорисовки повысилось.

Расширенный динамический диапазон (HDR) сбалансирован для единообразия на всех платформах.

Реализована поддержка адаптивных триггеров контроллера PS5.

Встроенный динамик контроллера используется для видеозвонков, текстовых сообщений и всего, что происходит в голове Ви.

Пример дополнительного контента

Теперь вы можете арендовать квартиры (за единовременный платёж), найденные в Найт-Сити или на сайте «Азбука жилья».

В квартирах доступно новое взаимодействие вроде «принять душ», «лечь спать» и «сварить кофе», которые временно дают небольшие преимущества.

В зеркале квартир можно изменить элементы внешности.

Новая экипировка.

Новые позы для фоторежима.

Обновления геймплея

Улучшено поведение и реакция неигровых персонажей во время ближнего и дальнего боя. Теперь они гораздо лучше используют укрытия, меняют позиции, перезаряжаются, выбирают оружие, уклоняются, ставят блок и т.д.

Поведение врагов в ближнем и дальнем бою стало более разнообразным.

Агрессивное поведение толпы: неигровые персонажи определённых типов могут вступить в бой с Ви, если их спровоцировать — например, прицелиться в них, выстрелить или ударить. Из-за некоторых технических ограничений это изменение недоступно на консолях предыдущего поколения.

Множественные улучшения в модели вождения.

Заметно улучшено движение транспортных средств, а именно их поворот и остановка.

Внесён ряд изменений в экономику, в частности, повышены награды за задания и события в открытом мире. При этом были снижены цены на транспортные средства и киберимпланты.

Изменён баланс и улучшены функции модификаций одежды. В связи с этим все установленные модификации убраны и перемещены в снаряжение. Вам нужно будет установить их заново в соответствии с новыми правилами.

С полным списком можно ознакомиться на сайте игры.