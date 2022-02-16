Спустя более чем год после релиза CDPR выпустила патч 1.5 и некстген-версию для Cyberpunk 2077. Обновление включает и технические улучшения игры, и значительную переработку элементов геймплея. Патч доступен на всех платформах.
Чтобы игроки не запутались, команда опубликовала таблицу:
К выходу патча CDPR приурочила и новый трейлер:
Изменения для некстген-консолей
- Добавлены локальные тени с трассировкой лучей.
- Добавлены два графических режима на PS5 и Xbox Series X: режим производительности и режим трассировки лучей.
- Режим производительности гарантирует плавную игру при 60 кадрах в секунду с динамическим разрешением 4К.
- Режим трассировки лучей обеспечивает фотореалистичные тени и отражения, а также 30 кадров в секунду и динамическое разрешение 4К.
- На Xbox Series S нет выбора графического режима. По умолчанию игра на этой консоли работает при 30 кадрах в секунду в динамическом разрешении 1440p.
- Улучшена производительность, благодаря чему частота кадров теперь падает гораздо реже, а качество прорисовки повысилось.
- Расширенный динамический диапазон (HDR) сбалансирован для единообразия на всех платформах.
- Реализована поддержка адаптивных триггеров контроллера PS5.
- Встроенный динамик контроллера используется для видеозвонков, текстовых сообщений и всего, что происходит в голове Ви.
Пример дополнительного контента
- Теперь вы можете арендовать квартиры (за единовременный платёж), найденные в Найт-Сити или на сайте «Азбука жилья».
- В квартирах доступно новое взаимодействие вроде «принять душ», «лечь спать» и «сварить кофе», которые временно дают небольшие преимущества.
- В зеркале квартир можно изменить элементы внешности.
- Новая экипировка.
- Новые позы для фоторежима.
Обновления геймплея
- Улучшено поведение и реакция неигровых персонажей во время ближнего и дальнего боя. Теперь они гораздо лучше используют укрытия, меняют позиции, перезаряжаются, выбирают оружие, уклоняются, ставят блок и т.д.
- Поведение врагов в ближнем и дальнем бою стало более разнообразным.
- Агрессивное поведение толпы: неигровые персонажи определённых типов могут вступить в бой с Ви, если их спровоцировать — например, прицелиться в них, выстрелить или ударить. Из-за некоторых технических ограничений это изменение недоступно на консолях предыдущего поколения.
- Множественные улучшения в модели вождения.
- Заметно улучшено движение транспортных средств, а именно их поворот и остановка.
- Внесён ряд изменений в экономику, в частности, повышены награды за задания и события в открытом мире. При этом были снижены цены на транспортные средства и киберимпланты.
- Изменён баланс и улучшены функции модификаций одежды. В связи с этим все установленные модификации убраны и перемещены в снаряжение. Вам нужно будет установить их заново в соответствии с новыми правилами.
С полным списком можно ознакомиться на сайте игры.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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