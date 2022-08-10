Цензура и удержание бюджета — судьба «Воланда» сейчас под вопросом

Издание The New York Times выпустило заметку, в которой режиссер «Воланда» Михаил Локшин рассказал, что у фильма возникли серьезные проблемы, а его дальнейшая судьба пока очень неопределенная.
Так, государство удерживало бюджет на постпродакшн фильма, включающий в себя дорогие спецэффекты вроде говорящего кота, а Universal Pictures, которая должна была взять на себя дистрибуцию, приостановила свою деятельность в России. И эту роль до сих пор на себя никто не взял вместо нее.
Теперь мы подвергаемся некоторой цензуре в России. И в то же время мы не можем вывезти его за границу, потому что это русский фильм. Это какая-то сумасшедшая ситуация.
Постановщик считает, что это может быть связано с репостами западных репортажей о ситуации на Украине в его соцсетях.
Ранее премьера «Воланда», намеченную на 1 января 2023 года, отложили на неопределенный срок.
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