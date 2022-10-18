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    Новости

    «Человек из стали 2», фильм от Джеймса Ганна и злодеи Готэма — THR о будущем фильмов DC

    18 октября 2022
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    18.10.2022
    320
    1 минута на чтение
    «Человек из стали 2», фильм от Джеймса Ганна и злодеи Готэма — THR о будущем фильмов DC

    The Hollywood Reporter подготовило большой материал, посвящённый планам Warner Bros. после ухода руководителя Уолтера Хамады. Теперь развивать кинонаправление будет Майкл Де Лука, который уже начал выстраивать стратегию на несколько лет вперёд и общаться с режиссёрами и сценаристами. Вот некоторые планы.

    • Джеймс Ганн постепенно готовит для киновселенной DC один (или даже два) проекта. Неизвестно, истории каких персонажей он возьмёт за основу. Вместе с продюсером Питером Сафраном (обе части «Шазама!», сиквел «Аквамена») он уже провёл переговоры с руководством студии о как минимум одном фильме. Кроме того, режиссёр займётся вторым сезоном «Миротворца» и неким спин-оффом сериала с участием Аманды Уоллер.
    • Warner Bros. вновь хотят увидеть Генри Кавилла в роли Супермена. Продюсер Чарлз Роуэн начал искать сценаристов для «Человека из стали 2». Руководство хотело бы позвать в режиссёрское кресло Кристофера Маккуори, но тот сейчас занят фильмами «Миссия невыполнима».
    • Дуэйн Джонсон, который воплотил Чёрного Адама в одноимённом супергеройском боевике, давно продавливает идею фильма, в котором Адам столкнётся с Суперменом. В итоге переговоры привели к тому, что, судя по всему, Кавилл появится в качестве камео.
    • Мэтт Ривз будет развивать свою версию Готэма с Паттинсоном в роли Бэтмена. В работе уже находится сериал про Пингвина с Колином Фарреллом в главной роли, снимать его начнут в 2023-м. Но кроме того, режиссёр общается со сценаристами и режиссёрами спин-оффов про других злодеев, включая Пугало и Глиноликого. Все эти проекты находятся на очень раннем этапе разработки.
    • И хотя HBO Max отменила сериала Джей Джей Абрамса о мистических персонажах вроде Константина и Затанны, режиссёр по-прежнему хочет запустить в работу фильм про темнокожего Супермена. Он будет существовать отдельно от основной вселенной.

    Неизвестно, какие из этих задумок в итоге дойдут до воплощения.

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     Игорь Хованский |  19.04.2022

    «Настоящий детектив» в Готэме.

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