«Человек-Паук: Паутина вселенных» будет идти 2 часа 20 минут — это рекорд среди голливудских анимационных фильмов

Мультфильм «Человек-Паук: Паутина вселенных» станет самым продолжительным среди голливудских анимационных картин — он будет идти 2 часа 20 минут. Информация об этом появилась на сайте американской сети кинотеатров AMC Cinema.
Ранее в сети появился международный трейлер, который раскрывает основную завязку, показывает мир Людей-пауков, а также демонстрирует разные визуальные стили и решения.
В зарубежном прокате «Паутина вселенных» появится 2 июня.
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Мультфильм выйдет 2 июня.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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