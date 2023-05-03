«Человек-Паук: Паутина вселенных» будет идти 2 часа 20 минут — это рекорд среди голливудских анимационных фильмов

Мультфильм «Человек-Паук: Паутина вселенных» станет самым продолжительным среди голливудских анимационных картин — он будет идти 2 часа 20 минут. Информация об этом появилась на сайте американской сети кинотеатров AMC Cinema.

Ранее в сети появился международный трейлер, который раскрывает основную завязку, показывает мир Людей-пауков, а также демонстрирует разные визуальные стили и решения.

В зарубежном прокате «Паутина вселенных» появится 2 июня.