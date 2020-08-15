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    Новости

    Что почитать: артбуки League of Legends и «Диво чудное. Том 2»

    15 августа 2020
    Кот-император
    15.08.2020
    926
    2 минуты на чтение

    В рубрике «Что почитать» — два любопытных артбука от издательства «Эксмо». Один отправит вас во вселенную Рунтерра, где разворачиваются видеоигры League of Legends и Legends of Runeterra, а другой посвящён волшебным созданиям из сказок старой Руси.

    Роман Папсуев
    «Диво чудное. Том 2»

    Что почитать: артбуки League of Legends и «Диво чудное. Том 2» 1

    Роман Папсуев и «Эксмо» готовят к изданию второй том артбука «Диво чудное» — ещё одной книги по «Сказкам Старой Руси».

    Что делать, если на вас, потрясая дубиной, идёт разъярённый великан ростом с хорошее дерево? Или бешеный волколак? Или упырь? Два упыря? Десять? Целое войско разнокалиберной нежити под командованием матерого опира, а то и самого Кощея Поганого? Во-первых, сохранять спокойствие, а во-вторых, немедленно открыть новую книгу Романа Папсуева. Там сказано, как дать достойный отпор хоть одноглазому киклопу, хоть волколачьей банде, хоть злокозненной нави. И о деле их воинском всё разъяснено подробно, и о том, как дошли они до жизни такой, кто своей волей, кто будучи обманут или же очарован.

    Тьма коварна и пронырлива, но не всесильна. И особо трудно ей приходится на Руси, где не забыли могучих волотов, чья кровь ныне течёт в жилах богатырей и полениц, и где до сих пор бродят добрые волшебники-оборотни…

    Встречайте долгожданный второй том иллюстрированной энциклопедии-бестиария «Диво чудное», создаваемой на наших глазах интереснейшим и дотошным художником. Роман Папсуев сумел объединить любимые с детства сказки и доступные лишь профессионалам-этнографам знания в единый авторский мир, яркий, живой, неповторимый, затягивающий. И не только объединить, но еще и нарисовать.

    Больше иллюстраций можно увидеть в сообществе Романа. Книга выходит в сентябре.

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    League of Legends. Мир Рунтерры.
    Официальный путеводитель

    Что почитать: артбуки League of Legends и «Диво чудное. Том 2» 2

    Другая лицензия «Эксмо» — официальный путеводитель по вселенной Рунтерры.

    Поклонники смогут отправиться в путешествие по миру популярнейшей игры League of Legends благодаря путеводителю по королевствам Рунтерры. Книга охватывает самые далекие уголки и неизведанные территории этой вселенной, она углубляет сценарий и вдохновляет игроков.

    • Экспедиция по одиннадцати регионам, хроника конфликтов и тайных союзов
    • Сотни иллюстраций, включая невиданные ранее карты и эскизы
    • Знакомство с героями, флорой, фауной, архитектурой, политикой и технологиями всех уголков этого мира
    • Оригинальные истории, которые оживляют культуру королевств Рунтерры

    Выход также намечен на сентябрь.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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