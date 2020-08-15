Что почитать: артбуки League of Legends и «Диво чудное. Том 2»

В рубрике «Что почитать» — два любопытных артбука от издательства «Эксмо». Один отправит вас во вселенную Рунтерра, где разворачиваются видеоигры League of Legends и Legends of Runeterra, а другой посвящён волшебным созданиям из сказок старой Руси.
Роман Папсуев
«Диво чудное. Том 2»
Роман Папсуев и «Эксмо» готовят к изданию второй том артбука «Диво чудное» — ещё одной книги по «Сказкам Старой Руси».
Что делать, если на вас, потрясая дубиной, идёт разъярённый великан ростом с хорошее дерево? Или бешеный волколак? Или упырь? Два упыря? Десять? Целое войско разнокалиберной нежити под командованием матерого опира, а то и самого Кощея Поганого? Во-первых, сохранять спокойствие, а во-вторых, немедленно открыть новую книгу Романа Папсуева. Там сказано, как дать достойный отпор хоть одноглазому киклопу, хоть волколачьей банде, хоть злокозненной нави. И о деле их воинском всё разъяснено подробно, и о том, как дошли они до жизни такой, кто своей волей, кто будучи обманут или же очарован.
Тьма коварна и пронырлива, но не всесильна. И особо трудно ей приходится на Руси, где не забыли могучих волотов, чья кровь ныне течёт в жилах богатырей и полениц, и где до сих пор бродят добрые волшебники-оборотни…
Встречайте долгожданный второй том иллюстрированной энциклопедии-бестиария «Диво чудное», создаваемой на наших глазах интереснейшим и дотошным художником. Роман Папсуев сумел объединить любимые с детства сказки и доступные лишь профессионалам-этнографам знания в единый авторский мир, яркий, живой, неповторимый, затягивающий. И не только объединить, но еще и нарисовать.
Больше иллюстраций можно увидеть в сообществе Романа. Книга выходит в сентябре.
Читайте также
«Сказки старой Руси» и художник Роман Папсуев в ток-шоу «Мир фантастики. Live»
Мы пригласили в студию отечественного художника Романа Папсуева и обсудили его артбук «Сказки старой Руси», а также поговорили о древнерусской мифологии.
Роман Папсуев «Сказки старой Руси. Истоки»
«Истоки» заслуживают не меньше комплиментов, чем первый том.
Роман Папсуев выпустит новую книгу «Диво Чудное»
По словам автора, это скорее обильно иллюстрированная энциклопедия-бестиарий, чем артбук.
League of Legends. Мир Рунтерры.
Официальный путеводитель
Другая лицензия «Эксмо» — официальный путеводитель по вселенной Рунтерры.
Поклонники смогут отправиться в путешествие по миру популярнейшей игры League of Legends благодаря путеводителю по королевствам Рунтерры. Книга охватывает самые далекие уголки и неизведанные территории этой вселенной, она углубляет сценарий и вдохновляет игроков.
- Экспедиция по одиннадцати регионам, хроника конфликтов и тайных союзов
- Сотни иллюстраций, включая невиданные ранее карты и эскизы
- Знакомство с героями, флорой, фауной, архитектурой, политикой и технологиями всех уголков этого мира
- Оригинальные истории, которые оживляют культуру королевств Рунтерры
Выход также намечен на сентябрь.
Читайте также
Legends of Runeterra — ККИ во вселенной League of Legends
Riot Games делает новую ККИ на основе вселенной League of Legends. В планах — создать игру мечты с самой ненавязчивой монетизацией на свете. Нам посчастливилось посмотреть ранний прототип игры, и он нам понравился.
Для D&D вышло сетевое дополнение, посвящённое League of Legends
В него входят новые архетипы, описание региона, характеристики NPC и приключение.
Короткометражка: «Путь, ионийский миф» — анимационный ролик League of Legends
Ивент начнется 22 июля.
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
Кролики и демоны: трейлер аниме-фильма «Дитя месяца богов»
«Бэтмен», «Черный Адам» и «Отряд самоубийц» — расписание DC FanDome
Что почитать: космоопера «Квантовый волшебник», сборник «Стратегия отхода» и фэнтези «Граница Империи»
17 ноября выйдет рождественский спецэпизод «Лего: Звездные войны»
Бывший глава DC Entertainment угрожал Рэю Фишеру разрушить его карьеру
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.