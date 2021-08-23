Что почитать: хоррор «И создал из ребра я новый мир» и переиздание «Ночи в тоскливом октябре»

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали хоррор-роман «И создал из ребра я новый мир» Эда Курца и классика Роджера Желязны «Ночь в тоскливом октябре».

«И создал из ребра я новый мир»

Эд Курц

Издательство «Астрель-СПб» отправила в печать хоррор-роман «И создал из ребра я новый мир» за авторством Эда Курца.

940-е годы. В маленьком и всеми забытом Литчфилде жизнь идет своим чередом, и бывший полицейский, а ныне охранник и частный детектив Джордж Уокер страдает от скуки, безуспешно пытаясь забыть собственное прошлое. Но все меняется, когда в город приезжает передвижной кинотеатр. По официальной версии он продемонстрирует всем желающим самый обыкновенный пропагандистский фильм, но в городе упорно ходят слухи, что на самом деле зрители увидят нечто невероятно откровенное, а то и просто скандальное. Только вместе с кинотеатром в Литчфилд приходит настоящий ужас. Сначала прямо в номере отеля что-то разрывает на части одного из постояльцев, и после этого количество странных смертей и исчезновений в городе только растет. Уокер берется за расследование, но не знает одного: когда поднимется занавес, улицы вокруг захлестнет безумие, жестокость и неистовство, начнется настоящий карнавал черной магии и оживших кошмаров, главные роли в котором уготованы самому детективу и всем жителям Литчфилда.

«Ночь в тоскливом октябре»

Роджер Желязны

Также на русском выйдет переиздание классического постмодернистского романа «Ночь в тоскливом октябре» Роджера Желязны.