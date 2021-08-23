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    Что почитать: хоррор «И создал из ребра я новый мир» и переиздание «Ночи в тоскливом октябре»

    23 августа 2021
    23.08.2021
    991
    1 минута на чтение

    Сегодня в рубрику «Что почитать» попали хоррор-роман «И создал из ребра я новый мир» Эда Курца и классика Роджера Желязны «Ночь в тоскливом октябре».

    «И создал из ребра я новый мир»
    Эд Курц

    Издательство «Астрель-СПб» отправила в печать хоррор-роман «И создал из ребра я новый мир» за авторством Эда Курца.

    940-е годы. В маленьком и всеми забытом Литчфилде жизнь идет своим чередом, и бывший полицейский, а ныне охранник и частный детектив Джордж Уокер страдает от скуки, безуспешно пытаясь забыть собственное прошлое. Но все меняется, когда в город приезжает передвижной кинотеатр. По официальной версии он продемонстрирует всем желающим самый обыкновенный пропагандистский фильм, но в городе упорно ходят слухи, что на самом деле зрители увидят нечто невероятно откровенное, а то и просто скандальное. Только вместе с кинотеатром в Литчфилд приходит настоящий ужас. Сначала прямо в номере отеля что-то разрывает на части одного из постояльцев, и после этого количество странных смертей и исчезновений в городе только растет. Уокер берется за расследование, но не знает одного: когда поднимется занавес, улицы вокруг захлестнет безумие, жестокость и неистовство, начнется настоящий карнавал черной магии и оживших кошмаров, главные роли в котором уготованы самому детективу и всем жителям Литчфилда.

    «Ночь в тоскливом октябре»
    Роджер Желязны

    Также на русском выйдет переиздание классического постмодернистского романа «Ночь в тоскливом октябре» Роджера Желязны.

    Добро пожаловать в Лондон конца XIX века! Под покровом тумана этого промозглого октября сойдутся в Великой Игре известнейшие персоны своего времени, а также их питомцы-помощники. Великий сыщик, граф, пробуждающийся по ночам, таинственный учёный и его создание – игроки не афишируют своих имён, но вы наверняка узнаете их без труда. А наградой победителю станет возможность изменить весь существующий мир…

    Уникальное иллюстрированное издание знаменитого романа-трибьюта классикам фантастики и мистики, где образы Грандмастера фэнтези Роджера Желязны оживают в великолепном исполнении художницы ViaEstelar.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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