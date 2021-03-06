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    Что почитать: хоррор Нэвилла, тёмное фэнтези Глена Кука и роман по «Звёздным войнам»

    6 марта 2021
    Кот-император
    06.03.2021
    300
    2 минуты на чтение

    В рубрике «Что почитать» мы готовы говорить о книжных новинках даже на выходных! В начале весны нас ждут несколько мрачных, но любопытных анонсов. Редакция «Астрель-Спб» от издательства АСТ представляет новую книгу Адама Нэвилла «Под неусыпным надзором», «Азбука» завершает цикл «Империи ужасов» автора тёмного фэнтези Глена Кука, а издательство fanzon анонсирует новую книгу по «Звёздным войнам» — «Ученик тьмы» Кристи Голден.

    Адам Нэвилл
    «Под неусыпным надзором»

    Что почитать: «Под неусыпным надзором» Адама Нэвилла, «Хроники Империи Ужаса. Гнев королей» Глена Кука и «Ученик тьмы» Кристи Голден

    Роман традиционно выходит в серии «Мастера ужасов».

    Себастьян Логан — успешный писатель ужасов, ведущий спокойную жизнь на английском взморье. Но вскоре его комфортабельное существование прерывает появление пришельца из прошлого, которое он надеялся навсегда оставить позади. Вместе со старым знакомым в повседневность Логана вторгается что-то страшное, и оно неотступно следует за Себастьяном. Он видит странные темные фигуры днем, чужой взгляд не отпускает его даже во сне. Неожиданно он как будто оказывается в собственном романе, а реальность вокруг искажается на глазах. Вскоре Логан узнает, что существуют двери, которые ведут в неизвестные миры, что кошмары, являющиеся нам в забытьи, куда реальнее, чем принято думать, а жизнь после смерти существует, вот только это не повод для радости. И попытки Себастьяна избавиться от постоянного преследования, понять, что же с ним происходит, оборачиваются смертельной опасностью, ведь он уже далеко не первый кто исчез, пытаясь выбраться из-под неусыпного надзора.

    Книга выйдет в апреле.

    Глен Кук
    «Хроники Империи Ужаса. Гнев королей»

    Что почитать: «Под неусыпным надзором» Адама Нэвилла, «Хроники Империи Ужаса. Гнев королей» Глена Кука и «Ученик тьмы» Кристи Голден 1

    Роман выходит в серии «Звёзды новой фэнтези». Теперь «Империя ужасов» издана на русском вся.

    Империя Ужаса раскинулась на весь континент — от заснеженных Зубов Дракона до бескрайних пустынь Хаммад-аль-Накира, от осаждённого Кавелина до могущественного Шинсана. Чтобы противостоять Шинсану, Браги Рагнарсон, взошедший на трон Кавелина, решает объединиться со Мглой, шинсанской принцессой в изгнании, жаждущей вернуть себе трон. Но в пустынях на окраине Империи появляется новая враждебная сила. Этриан, сын Насмешника, добравшись до погибшего королевства Навами, заключает союз с древним богом-зверем и получает под своё начало громадную армию мертвецов…

    «Гнев королей» — заключительная трилогия цикла «Империя Ужаса». Эпическая сага оставалась незавершённой, так как рукопись финального романа была утрачена. После двадцатилетнего перерыва Глен Кук написал «Путь к холодному сердцу» заново.

    «Азбука» отправила книгу в типографию, ждём где-то через месяц.

    Кристи Голден
    «Ученик тьмы»

    Что почитать: «Под неусыпным надзором» Адама Нэвилла, «Хроники Империи Ужаса. Гнев королей» Глена Кука и «Ученик тьмы» Кристи Голден 2

    Первый среди обещанных в этом году романов нового канона от fanzon. В его основу легли черновики к седьмому сезону мультсериала «Войны клонов».

    Возможно, единственный способ одолеть самого грозного воина-ситха — самому заключить союз с темной стороной? Бывший мастер-джедай, а ныне повелитель ситхов граф Дуку бросил вызов Республике. Совет джедаев решает как можно скорее устранить его, дабы избежать еще больше смертей невинных. И для этого приходится идти на крайние меры. Своевольному мастеру-джедаю Квинлану Восу нужно заключить союз с печально известной Асажж Вентресс, которая некогда служила Дуку. Хотя недоверие Совета к бывшей ученице Дуку велико, ее ненависть к графу очевидна. Она вполне охотно использует свои таланты убийцы и охотницы, чтобы помочь Восу.

    Но взаимное влечение Воса и Вентресс ставит миссию под угрозу. Разрываясь между чувствами к Восу и жаждой мести Дуку, она клянется себе, что одержит победу на всех фронтах. Но стойкость Асажж вскоре будет испытана ее злейшим врагом — и ее собственными сомнениями.

    Выход романа запланирован на апрель.

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     Кот-император |  02.03.2021

    Сборник рассказов по вселенной Тедаса ждём в апреле, а продолжение «Порога» — в мае.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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