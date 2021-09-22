Что почитать: переиздание «Тиганы» Гая Гэвриела Кея и книжный сериал в жанре космической оперы «Вела»

В сегодняшнем выпуске «Что почитать» представляем страшно красивую обложку переиздания «Тиганы» Гая Гэвриела Кея от издательства fanzon и новый книжный сериал от Bookmate — космическая опера, которую пишут Юн Ха Ли и Бекки Чамберс.

Вела

«Вела» — переводной книжный сериал компании Realm. По задумке, для него пишут несколько авторов, а главы (в текстовом и аудио-форматах) выходят раз в неделю. Авторами «Велы» выступили Юн Ха Ли («Гамбит девятихвостого лиса»), Бекки Чамберс («Долгий путь к маленькой сердитой планете»), Риверс Соломон («Недоброжетальность призраков»), Ши Лян Хуанг.

Книгу перевёл Сергей Карпов, озвучила Юлия Ауг («Петровы в гриппе», «Иваново счастье»).

Сирота, беженка и наемница Асала Сику не забивает себе голову мыслями о конце цивилизации. В ее системе умирает солнце, и Асала может себе позволить позаботиться лишь об одном человеке — о себе самой. Когда во время грандиозной спасательной операции внезапно пропадает корабль под названием «Вела», Асала нехотя соглашается объединиться с Нико — ребенком президента богатой внутренней планеты, — чтобы найти беженцев с Внешнего Кольца. Но это не обычная миссия; «Вела» таит секрет, из-за которого висит на волоске судьба вселенной, и Асале придется решать: кто заслуживает выжить в умирающем мире, где различить добро и зло не так просто?

Первый эпизод вышел на сервисе 22 сентября, дальше будут публиковаться еженедельно.

Читайте также Читаем книжный сериал «Охотники за книгами» Макса Глэдстоуна Пытаясь помочь непутевому брату, сотрудница полиции Сэл Брукс неожиданно понимает, что в городе работает целый отряд по борьбе с проникновением магии в реальность.

Гай Гэвриел Кей

Тигана

Традиционный роман, один из знаковых у Кея.

Двадцать лет назад два могущественных колдуна, Альберико Барбадиорский и Брандин Игратский, вторглись во главе армий на полуостров Ладонь и поделили завоёванные земли между собой.

Ныне во владениях Альберико царит кровавая тирания, но Брандин милосерден к новым подданным. Ко всем, кроме жителей страны Тигана: в сражении за неё погиб любимый сын Брандина, и месть короля-колдуна оказалась страшна. Дворцы и храмы Тиганы были разрушены, скульптуры — разбиты, книги и летописи — сожжены. Могущественное заклятие заставило людей забыть само её название. Когда умрёт последний, кто был в ней рождён, даже память о Тигане исчезнет из мира. Однако остались те, кто жаждет спасти свою страну от вечного забвения. Кто готов убить Брандина, ведь его смерть разрушит чары. И то, что два правителя-колдуна готовятся развязать новую кровопролитную войну, на сей раз — между собой, как нельзя кстати вписывается в их планы…

Ждём новое издание в конце октября.