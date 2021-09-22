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    Новости

    Что почитать: переиздание «Тиганы» Гая Гэвриела Кея и книжный сериал в жанре космической оперы «Вела»

    22 сентября 2021
    22.09.2021
    383
    2 минуты на чтение

    В сегодняшнем выпуске «Что почитать» представляем страшно красивую обложку переиздания «Тиганы» Гая Гэвриела Кея от издательства fanzon и новый книжный сериал от Bookmate — космическая опера, которую пишут Юн Ха Ли и Бекки Чамберс.

    Вела

    Что почитать: переиздание «Тиганы» Гая Гэвриела Кея и книжный сериал в жанре космической оперы «Вела» 2

    «Вела» — переводной книжный сериал компании Realm. По задумке, для него пишут несколько авторов, а главы (в текстовом и аудио-форматах) выходят раз в неделю. Авторами «Велы» выступили Юн Ха Ли («Гамбит девятихвостого лиса»), Бекки Чамберс («Долгий путь к маленькой сердитой планете»), Риверс Соломон («Недоброжетальность призраков»), Ши Лян Хуанг.

    Книгу перевёл Сергей Карпов, озвучила Юлия Ауг («Петровы в гриппе», «Иваново счастье»).

    Сирота, беженка и наемница Асала Сику не забивает себе голову мыслями о конце цивилизации. В ее системе умирает солнце, и Асала может себе позволить позаботиться лишь об одном человеке — о себе самой. Когда во время грандиозной спасательной операции внезапно пропадает корабль под названием «Вела», Асала нехотя соглашается объединиться с Нико — ребенком президента богатой внутренней планеты, — чтобы найти беженцев с Внешнего Кольца. Но это не обычная миссия; «Вела» таит секрет, из-за которого висит на волоске судьба вселенной, и Асале придется решать: кто заслуживает выжить в умирающем мире, где различить добро и зло не так просто?

    Первый эпизод вышел на сервисе 22 сентября, дальше будут публиковаться еженедельно.

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    Тигана

    Что почитать: переиздание «Тиганы» Гая Гэвриела Кея и книжный сериал в жанре космической оперы «Вела» 1

    Традиционный роман, один из знаковых у Кея.

    Двадцать лет назад два могущественных колдуна, Альберико Барбадиорский и Брандин Игратский, вторглись во главе армий на полуостров Ладонь и поделили завоёванные земли между собой.
    Ныне во владениях Альберико царит кровавая тирания, но Брандин милосерден к новым подданным. Ко всем, кроме жителей страны Тигана: в сражении за неё погиб любимый сын Брандина, и месть короля-колдуна оказалась страшна. Дворцы и храмы Тиганы были разрушены, скульптуры — разбиты, книги и летописи — сожжены. Могущественное заклятие заставило людей забыть само её название. Когда умрёт последний, кто был в ней рождён, даже память о Тигане исчезнет из мира.

    Однако остались те, кто жаждет спасти свою страну от вечного забвения. Кто готов убить Брандина, ведь его смерть разрушит чары. И то, что два правителя-колдуна готовятся развязать новую кровопролитную войну, на сей раз — между собой, как нельзя кстати вписывается в их планы…

    Ждём новое издание в конце октября.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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