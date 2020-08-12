Что почитать: «Темные ущелья», «Преисподняя Ангела» и «Сроки службы»

Соскучились по рубрике «Что почитать»? Издательство «Астрель-СПб» представило обложки несколько грядущих фантастических романов, а также объявила о выходе на русском книги «Сроки службы» Марко Клооса.

«Темные ущелья»

Ричард Морган

«Темные ущелья» Ричарда Моргана — финальный том из цикла «Страна, достойная своих героев», а также самая объемная книга в серии «Шедевры фентези». Переводом на русский занималась Наталия Осояну.

Рингил Эскиат, герой поневоле, которого считают выродком даже те, кто требует его помощи, отправляется в далекие края на поиски Иллракского Подменыша — бессмертного воителя-чародея, взращенного бывшими владыками этого мира. Рингил рискует своей душой, чтобы овладеть смертоносной магией и бросить вызов могуществу Подменыша. В то же время Арчет и Эгар Драконья Погибель вступают на тропу крови и слез, которая приведет их к давно забытой тайне. Слишком поздно они поймут, что некоторые секреты не просто так скрыты от людских глаз. Грядет время испытаний, само мироздание висит на волоске, и от смерти не застрахован никто.

Читайте также Ричард Морган «Хладные легионы» Очень тёмное фэнтези, неожиданно превращённое в НФ.

«Сердце Ангела» и «Преисподняя Ангела»

Уильям Хьертсберг

В сентябре «Астрель-СПб» представит в одном томе два романа Уильяма Хьертсберга — «Сердце Ангела» и «Преисподняя Ангела». Последний впервые выйдет на русском языке. А по мотивам первого был снят одноименный фильм Алана Паркера.

1959 год. Частный детектив Гарри Ангел получает от таинственного заказчика по имени Луи Цифер поручение найти знаменитого певца Джонни Фаворита. Тот во время Второй мировой войны был ранен и с тех пор лежал в коме. Но недавно он исчез прямо из больницы, и теперь его нужно разыскать. Поначалу расследование кажется легким, но вскоре все те, кто причастен к этому делу, начинают погибать, а сам Ангел попадает в водоворот убийств, мрачных тайн, оккультизма, жертвоприношений и ритуалов вуду. Жизнь Гарри превращается в кровавый лабиринт, выход из которого обернется для детектива настоящим кошмаром и приведет к столкновению с невероятным злом.

«Сроки службы»

Марко Клоос

Также в сентябре выйдет роман «Сроки службы» Марко Клооса — первый том из цикла «Линии фронта», который сейчас крайне популярен в военной научной фантастике. Рассказ Клооса Lucky 13, между прочим, лег в основу одной из короткометражек антологии «Любовь, смерть и роботы».

2108 год, Североамериканское содружество трещит по швам. Для доходяг на соцобеспечении, вроде Эндрю Грейсона, есть только два пути вырваться из огромных и кишащих преступностью мегаполисов, где дневной рацион ограничен дурно пахнущим соевым полуфабрикатом, и убивают за кусок мяса. Можно выиграть в лотерею и отправиться колонизировать далекие планеты. А можно пойти в армию. Правда, победителей с годами становится все меньше, поэтому Эндрю отправляется в армию ради настоящей еды и возможности повидать космические дали. Вот только он еще не знает, что за это придется заплатить слишком высокую цену, что сражаться надо будет даже не с противниками, а с собственным командованием и озверевшими от голода и нищеты согражданами, что из армии мало кто возвращается, а в колониях зачастую творится настоящий ад. Он еще не знает, что скоро мир изменится, ведь космос таит опасности, масштаб которых люди даже не представляют.