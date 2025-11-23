DC Comics скоро начнут издавать в Казахстане

Казахское издательство Astana International Publishing объявило, что скоро начнёт издавать комиксы по вселенной DC. В подготовке изданий им помогает «Кроссовер», импринт российского издательства «Комильфо».
В планы Astana International Publishing входят:
Абсолютный Бэтмен (Absolute Batman) от Скотта Снайдера.
Бэтмен / Ниндзя-черепашки (Batman vs TMNT) от Фредди Уильямса II.
Бэтмен: Чёрно-белое (Batman: Black & White) — антология историй о Бэтмене.
А также несколько старых, классических изданий:
Detective Comics #27 (1939) — первое появление Бэтмена.
Action Comics #1 (1938) — первое появление Супермена.
Wonder Woman #1 (1942) — первый выпуск сольной серии Чудо-Женщины.
Судя по опубликованным обложкам, издания будут на русском языке. Так что они наверняка заинтересуют и россиян, и любителей комиксов из других постсоветских стран