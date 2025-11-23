КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства

Классика

Мама, я полюбила вампира! 10 фильмов о фантастически опасных связях
Крутейшие бои на световых мечах: топ-10
Новости

DC Comics скоро начнут издавать в Казахстане

Кот-император
23 ноября 14:45
28
1 минута на чтение
Казахское издательство Astana International Publishing объявило, что скоро начнёт издавать комиксы по вселенной DC. В подготовке изданий им помогает «Кроссовер», импринт российского издательства «Комильфо».
В планы Astana International Publishing входят:
  • Абсолютный Бэтмен (Absolute Batman) от Скотта Снайдера.
  • Бэтмен / Ниндзя-черепашки (Batman vs TMNT) от Фредди Уильямса II.
  • Бэтмен: Чёрно-белое (Batman: Black & White) — антология историй о Бэтмене.
А также несколько старых, классических изданий:
  • Detective Comics #27 (1939) — первое появление Бэтмена.
  • Action Comics #1 (1938) — первое появление Супермена.
  • Wonder Woman #1 (1942) — первый выпуск сольной серии Чудо-Женщины.
Судя по опубликованным обложкам, издания будут на русском языке. Так что они наверняка заинтересуют и россиян, и любителей комиксов из других постсоветских стран

Action Comics, кстати, стоил 6 миллионов:

Первый комикс про Супермена продали с аукциона за рекордные миллионы. Когда-то он стоил 10 центов!

Кот-император

22.11.2025

398

Он пролежал на чердаке больше 80 лет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Ведьмак 3» и Sword of Convallaria устроили коллаборацию — и случайно получилось лучшее аниме по «Ведьмаку»

Новости

Сериал «Андор» стоил дороже чем любой фильм «Звёздных войн». Но их нельзя сравнивать!
Стоило каждого цента!

Новости

Ремейк Prince of Persia: Sands of Time ожидается уже в январе, если верить инсайдерам
Возможно, игру покажут на The Game Awards.

Новости

Кристофер Нолан рассказал, что это он должен был снять «Трою»
Фильмы про Бэтмена стали «компенсацией».

Новости

Робот попал в книгу рекордов «Гиннесса», пройдя 100 километров по Китаю, и рассказал о впечатлениях
«Мне понадобится новая пара обуви».

Новости

Первый комикс про Супермена продали с аукциона за рекордные миллионы. Когда-то он стоил 10 центов!
Он пролежал на чердаке больше 80 лет.

Новости

Брендан Фрейзер подтвердил свое участие в новой «Мумии»

Новости

Что интересного будет на «Фандом Фесте ВКонтакте»

Новости

«Почему, Disney?» — автор фан-фильма обвинил создателей «Звёздных войн: Видения» в плагиате
Disney пока не ответила.

Новости

По PUBG выйдет фантастический экстракшен-шутер
Показать ещё
Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты