Новинки

«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства
«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером

Помянем киновселенную DC: все фильмы от худшего к лучшему
«Песнь моря»: мультфильм с настоящим волшебством
Первый комикс про Супермена продали с аукциона за рекордные миллионы. Когда-то он стоил 10 центов!

Кот-император
22 ноября 10:05
184
1 минута на чтение
На аукционе Heritage продали выпуск первого сольного комикса про Супермена, вышедший в 1939 году. Итоговая цена оказалась рекордной: коллекционер заплатит 9,12 миллиона долларов. Это значительно больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2024 году. Впрочем, такие рекорды ставятся почти каждый год. Вот краткая хронология:
  • 2024 — 6 миллионов долларов за Action Comics #1, первый комикс, где появился Супермен.
  • 2022 — 5,3 миллиона долларов за всё тот же Superman #1
  • 2021 — 3,6 миллиона долларов — Amazing Fantasy #15, первый комикс, где появился Человек-паук.
Несмотря на возраст в 86 лет, комикс в отличном состоянии, что подтвердила специальная комиссия оценки. Большую часть времени он пролежал на чердаке одной женщины среди вырезок из газет. Она купила этот комикс в девять лет всего за 10 центов в Сан-Франциско, во времена Великой депрессии. После её смерти от ковида трое её сыновей обнаружили этот клад.

В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели

