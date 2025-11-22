Первый комикс про Супермена продали с аукциона за рекордные миллионы. Когда-то он стоил 10 центов!

На аукционе Heritage продали выпуск первого сольного комикса про Супермена, вышедший в 1939 году. Итоговая цена оказалась рекордной: коллекционер заплатит 9,12 миллиона долларов. Это значительно больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2024 году. Впрочем, такие рекорды ставятся почти каждый год. Вот краткая хронология:

Несмотря на возраст в 86 лет, комикс в отличном состоянии, что подтвердила специальная комиссия оценки. Большую часть времени он пролежал на чердаке одной женщины среди вырезок из газет. Она купила этот комикс в девять лет всего за 10 центов в Сан-Франциско, во времена Великой депрессии. После её смерти от ковида трое её сыновей обнаружили этот клад.