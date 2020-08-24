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    DC выпустит мультфильм Batman: The Long Halloween

    24 августа 2020
    Кот-император
    24.08.2020
    154
    1 минута на чтение
    DC выпустит мультфильм Batman: The Long Halloween

    На панели DC FanDome, посвящённой анимации, компания рассказала, что готовит анимационный фильм по мотивам комикса «Бэтмен: Долгий Хэллоуин».

    Деталей о новой адаптации — вроде актёрского состава и режиссёра — пока нет, их обещают раскрыть в ближайшее время. Известно только, что 13-серийный комикс уместят в два мультфильма, один выходит летом 2021-го, а другой — осенью.

    «Долгий Хэллоуин» выпускали с 1996-го по 1997-й, его написал Джефф Лоэб. В своё время эта нуарная история оказала влияние на фильмы о Тёмном рыцаре Кристофера Нолана — например, это видно в сюжетной линии Харви Дента. Комикс рассказывал об ещё одном загадочном убийце, якобы вершителе справедливости, который устраняет приближённого влиятельного мафиози Фальконе. Долгое время ходили слухи, что именно на арке «Долгий Хэллоуин» будет основан фильм Мэтта Ривза, но, в целом, в картине будет свой сюжет.

    Кроме того, DC работает над анимационным фильмом Justice Society: World War II («Общество Справедливости: Вторая Мировая война»), выход которого намечен на весну 2021-го. Пока что тоже без подробностей.

    Зато есть подробности о другой картине — Batman: Soul of the Dragon, выход которой намечен на 2021-й. Синопсис гласит, что Бэтмену предстоит столкнуться с некой смертоносной угрозой из прошлого, а помогут ему бывшие напарники-студенты, с которыми он когда-то учился мастерству единоборств и рукопашного боя. Действие и вовсе развернётся в 1970-х.

    В конце августа в «цифре» вышел новый мультфильм про Супермена — Man of Tomorrow, в котором авторы рассказали об очередном становлении героя. Человеку из Стали пришлось иметь дело в том числе и с охотником за головами Лобо!

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    Джеф Лоэб «Бэтмен. Долгий Хэллоуин»

     Александр Киселев |  10.11.2015

    Классика DC, великолепно изданная на русском.

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    Кот-император
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