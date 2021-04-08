Deathloop опять перенесли. Теперь игра выйдет осенью

Arkane Studios неожиданно объявила, что Deathloop не выйдет в назначенный срок. Релиз экшена перенесли с 21 мая на 14 сентября.
Формулировка стандартная: разработчикам требуется дополнительное время, чтобы отполировать игру без кранчей и рисков для здоровья.
Deathloop откладывают уже во второй раз. Изначально игра должна была выйти на рождественские праздники в 2020 году.
Необычный шутер от первого лица будет доступен только на PS5 и ПК.
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