Deathloop опять перенесли. Теперь игра выйдет осенью

Arkane Studios неожиданно объявила, что Deathloop не выйдет в назначенный срок. Релиз экшена перенесли с 21 мая на 14 сентября.

Формулировка стандартная: разработчикам требуется дополнительное время, чтобы отполировать игру без кранчей и рисков для здоровья.

Deathloop откладывают уже во второй раз. Изначально игра должна была выйти на рождественские праздники в 2020 году.

Необычный шутер от первого лица будет доступен только на PS5 и ПК.