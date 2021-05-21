Дейва Филони назначили исполнительным творческим директором Lucasfilm

Продюсер и соавтор «Войн клонов», «Повстанцев» и «Мандалорца», а также грядущей «Асоки» Дейв Филони получил повышение. Сперва на это обратили внимание пользователи твиттера — отметка появилась на сайте Lucasfilm, где Филони указан как исполнительный творческий директор.
Это заметила и актриса Минг-На Вен, сыгравшая в «Мандалорце» снайпера Феннек:
HELL YES!!! So happy for you, @dave_filoni !! 👏🏼👏🏼
So deserve this!🥰🧡 https://t.co/IloxFTH1uI
— Ming-Na Wen (@MingNa) May 20, 2021
Как пишет Variety, повышение не такое уж и новое — это случилось ещё в том году, просто теперь отметку повесили и на сайте.
В декабре 2020-го Кэтлин Кеннеди анонсировала сразу несколько новых проектов во вселенной «Звёздных войн», над которыми в том числе работает и Филони. В их число входят спин-оффы «Мандалорца» вроде «Книги Бобы Фетта», «Асоки» и «Рейнджеров Новой Республики» (последний пока не находится в фазе активного производства).
Сейчас в эфир выходит анимационный сериал «Звёздные войны: Бракованная партия», автором которой тоже числится Филони.
Читайте также
Интервью с Дэйвом Филони, телепродюсером Star Wars
Продюсер Lucasfilm рассказывает о сериале «Повстанцы», о закрытии «Войн клонов» и о том, каково работать с Джорджем Лукасом.
«Бракованная партия»: новый сериал по «Звёздным войнам». Первые впечатления
Вышел ли из сериала достойный преемник «Войн клонов» и стоит ли ненавидеть Омегу?
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.