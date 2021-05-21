Дейва Филони назначили исполнительным творческим директором Lucasfilm

Продюсер и соавтор «Войн клонов», «Повстанцев» и «Мандалорца», а также грядущей «Асоки» Дейв Филони получил повышение. Сперва на это обратили внимание пользователи твиттера — отметка появилась на сайте Lucasfilm, где Филони указан как исполнительный творческий директор.

Это заметила и актриса Минг-На Вен, сыгравшая в «Мандалорце» снайпера Феннек:

Как пишет Variety, повышение не такое уж и новое — это случилось ещё в том году, просто теперь отметку повесили и на сайте.

В декабре 2020-го Кэтлин Кеннеди анонсировала сразу несколько новых проектов во вселенной «Звёздных войн», над которыми в том числе работает и Филони. В их число входят спин-оффы «Мандалорца» вроде «Книги Бобы Фетта», «Асоки» и «Рейнджеров Новой Республики» (последний пока не находится в фазе активного производства).

Сейчас в эфир выходит анимационный сериал «Звёздные войны: Бракованная партия», автором которой тоже числится Филони.