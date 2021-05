Дейва Филони назначили исполнительным творческим директором Lucasfilm

Продюсер и соавтор «Войн клонов», «Повстанцев» и «Мандалорца», а также грядущей «Асоки» Дейв Филони получил повышение. Сперва на это обратили внимание пользователи твиттера — отметка появилась на сайте Lucasfilm, где Филони указан как исполнительный творческий директор.

Это заметила и актриса Минг-На Вен, сыгравшая в «Мандалорце» снайпера Феннек:

HELL YES!!! So happy for you, @dave_filoni !! 👏🏼👏🏼

So deserve this!🥰🧡 https://t.co/IloxFTH1uI

— Ming-Na Wen (@MingNa) May 20, 2021