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    Новости

    Дейва Филони назначили исполнительным творческим директором Lucasfilm

    21 мая 2021
    21.05.2021
    910
    0 минут на чтение
    Дейва Филони назначили исполнительным творческим директором Lucasfilm

    Продюсер и соавтор «Войн клонов», «Повстанцев» и «Мандалорца», а также грядущей «Асоки» Дейв Филони получил повышение. Сперва на это обратили внимание пользователи твиттера — отметка появилась на сайте Lucasfilm, где Филони указан как исполнительный творческий директор.

    Это заметила и актриса Минг-На Вен, сыгравшая в «Мандалорце» снайпера Феннек:

    Как пишет Variety, повышение не такое уж и новое — это случилось ещё в том году, просто теперь отметку повесили и на сайте.

    В декабре 2020-го Кэтлин Кеннеди анонсировала сразу несколько новых проектов во вселенной «Звёздных войн», над которыми в том числе работает и Филони. В их число входят спин-оффы «Мандалорца» вроде «Книги Бобы Фетта», «Асоки» и «Рейнджеров Новой Республики» (последний пока не находится в фазе активного производства).

    Сейчас в эфир выходит анимационный сериал «Звёздные войны: Бракованная партия», автором которой тоже числится Филони.

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