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    Новости

    Дэн Хармон о фильме «Сообщество»: «Ныне идут переговоры»

    24 августа 2022
    24.08.2022
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    Дэн Хармон о фильме «Сообщество»: «Ныне идут переговоры»

    В интервью по поводу грядущего нового сезона «Рика и Морти» создатель сериала Дэн Хармон дал комментарий о другом своём проекте — ситкоме «Сообщество». Его шестой сезон завершился ещё в 2015-м, и тогда Хармон пообещал, что зрители увидят «шесть сезонов и фильм». С тех пор фильм так и не вышел, но подвижки определённо шли.

    Есть определённая история. Кто знает, будем ли мы её придерживаться, но нам надо собрать всех вместе и обсудить это с различными площадками. И вот теперь по этому поводу начались переговоры.

    Дэн Хармон, сценарист

    Правда, Хармон предупреждает фанатов, что переговоры ещё не означают релиз фильма в ближайшее время. Пока он не готов называть точные даты, чтобы не оставлять зрителей в ожидании. Но при этом Хармон отмечает, что речь идёт уже не о «если выйдет», а о «когда выйдет».

    Большинство участников шоу выразили желание вернуться к своим ролям в фильме. Правда, пока что нет никаких подробностей о том, будет ли это фильм для стриминга или кинотеатров.

    Ну а «Рик и Морти» вернётся на экраны с новым сезоном уже 4 сентября.

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