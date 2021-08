Дени Вильнёв рассказал, что Чани станет главной героиней второй части «Дюны»

В сети широко разошлись цитаты режиссёра «Дюны» Дени Вильнёва о второй части фильма. В интервью итальянскому журналу Il Venerdì di Repubblica постановщик рассказал, что протагонистом второго фильма будет Чани, сыгранная Зендаей.

Напомним, студия решила разделить объёмную книгу на две части, и грядущий фильм охватит только половину событий — остальные планируют показать в сиквеле.

Заявление режиссёра несколько удивило фанатов, ведь в первом томе Чани отводится не такая уж значительная роль (она становится возлюбленной Пола, а впоследствии его наложницей и женой среди фрименов), главным героем всё же остаётся Пол.

wait… since when is zendaya the protagonist? i mean a beefed up role is nice but it’s paul’s arc? this has me… hmmm. translation issue perhaps?

— just talkin 2 myself (@chunkeymonkey81) August 13, 2021