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    Новости

    Дени Вильнёв рассказал, что Чани станет главной героиней второй части «Дюны»

    16 августа 2021
    16.08.2021
    1078
    1 минута на чтение
    Дени Вильнёв рассказал, что Чани станет главной героиней второй части «Дюны»

    В сети широко разошлись цитаты режиссёра «Дюны» Дени Вильнёва о второй части фильма. В интервью итальянскому журналу Il Venerdì di Repubblica постановщик рассказал, что протагонистом второго фильма будет Чани, сыгранная Зендаей.

    Не могу дождаться момента, когда мы приступим к съёмкам второй части, чтобы герои Тимоти Шаламе и Зендаи вновь воссоединились на экране. Во второй части Зендая будет главным героем истории.

    Напомним, студия решила разделить объёмную книгу на две части, и грядущий фильм охватит только половину событий — остальные планируют показать в сиквеле.

    Заявление режиссёра несколько удивило фанатов, ведь в первом томе Чани отводится не такая уж значительная роль (она становится возлюбленной Пола, а впоследствии его наложницей и женой среди фрименов), главным героем всё же остаётся Пол.

    Погодите, с каких пор Зендая протагонист? Я хочу сказать, что расширить роль — это хорошо, но как же сюжетная линия Пола? Может, ошибка перевода?

    Как бы там ни было, есть один нюанс. Вторая часть фильма даже не запущена в производство. Решение о сиквеле наверняка будет принято только после первых цифр проката.

    В российских кинотеатрах «Дюна» стартует 14 октября.

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