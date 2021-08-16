Дени Вильнёв рассказал, что Чани станет главной героиней второй части «Дюны»

В сети широко разошлись цитаты режиссёра «Дюны» Дени Вильнёва о второй части фильма. В интервью итальянскому журналу Il Venerdì di Repubblica постановщик рассказал, что протагонистом второго фильма будет Чани, сыгранная Зендаей.
Не могу дождаться момента, когда мы приступим к съёмкам второй части, чтобы герои Тимоти Шаламе и Зендаи вновь воссоединились на экране. Во второй части Зендая будет главным героем истории.
Напомним, студия решила разделить объёмную книгу на две части, и грядущий фильм охватит только половину событий — остальные планируют показать в сиквеле.
Заявление режиссёра несколько удивило фанатов, ведь в первом томе Чани отводится не такая уж значительная роль (она становится возлюбленной Пола, а впоследствии его наложницей и женой среди фрименов), главным героем всё же остаётся Пол.
wait… since when is zendaya the protagonist? i mean a beefed up role is nice but it’s paul’s arc? this has me… hmmm. translation issue perhaps?
— just talkin 2 myself (@chunkeymonkey81) August 13, 2021
Погодите, с каких пор Зендая протагонист? Я хочу сказать, что расширить роль — это хорошо, но как же сюжетная линия Пола? Может, ошибка перевода?
Как бы там ни было, есть один нюанс. Вторая часть фильма даже не запущена в производство. Решение о сиквеле наверняка будет принято только после первых цифр проката.
В российских кинотеатрах «Дюна» стартует 14 октября.
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