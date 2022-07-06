Вчера появились первые рецензии на «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити, и мнение критиков о фильме сильно разделились — одни восхваляют его, а другие называют бездушным и шаблонным.
Но многие журналисты сходятся в том, что картина неплохо работает как романтическая комедия.
Прямо сейчас на сайте Metacritic у супергеройского блокбастера всего 61 балл из 100 возможных. На Rotten Tomatoes ситуация немного лучше — там его рейтинг составляет 71%.
Collider:
Я ни разу не закатил глаза от шутки, которую добавили в фильм явно для того, чтобы в случае чего вставить ее в трейлер. Фильм успешно заставил замолчать довольно измученного фаната киновселенной Marvel, предложив историю, в которую было все — и без необходимости жертвовать своей душой штамп-машине MCU.
Variety:
Сочетание тонов — дерзкого и смертоносного, легкомысленного и романтичного — возвышает «Тор: Любовь и гром». Это непредсказуемый и трогательный фильм.
IGN:
«Тор: Любовь и гром» сдерживается шаблонным сюжетом и неправильным обращением со второстепенными персонажами, но преуспевает как первая романтическая комедия в киновселенной Marvel благодаря химии Криса Хемсворта и Натали Портман.
Rolling Stone:
Для фильма, который зависит от драмы в дополнение к зрелищности и юмору, «Тор: Любовь и гром» кажется не особо интересным. Даже когда речь заходит о любви и смерти, подается это прохладно.
Polygon:
«Тор: Любовь и гром» — это не просто осечка, это настоящая афера. Персонажей в фильме двигают вперед самыми искусственными способами. А к концу они не более интригующие, чем в начале. Худшее, что может произойти с фильмом, это стать несущественным.
The Seattle Times:
Лучше бы я смотрел «Бэтмена и Робина» или «Супермена 4», потому что эти фильмы менее бессмысленны и более человечные, чем новый «Тор». Дешевая корпоративная реклама будущего контента Marvel.
Мировая премьера «Тора: Любовь и гром» состоится 8 июля.
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