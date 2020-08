Disco Elysium, Pathfinder и Deus Ex — что купить на распродаже в GOG

В магазине GOG началась очередная распродажа, в рамках которой многие игры получили скидки до 91%. А мы собрали в одном материале самые заманчивые предложения.

Кроме того, в течение 48 часов пользователи могут бесплатно забрать в библиотеку Serious Sam: The First Encounter.

Акция завершится ровно через неделю — 31 августа.