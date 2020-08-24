Disco Elysium, Pathfinder и Deus Ex — что купить на распродаже в GOG

В магазине GOG началась очередная распродажа, в рамках которой многие игры получили скидки до 91%. А мы собрали в одном материале самые заманчивые предложения.
Кроме того, в течение 48 часов пользователи могут бесплатно забрать в библиотеку Serious Sam: The First Encounter.
- Pillars of Eternity: Definitive Edition — 359 рублей (было 699 рублей);
- Disco Elysium — 539 рублей (было 725 рублей);
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY — 449 рублей (было 1499 рублей);
- Batman: The Telltale Series — 439 рублей (было 869 рублей);
- Vampire: The Masquerade — Bloodlines — 229 рублей (было 449 рублей);
- Bloodstained: Ritual of the Night — 900 рублей (было 1499 рублей);
- Hellblade: Senua’s Sacrifice — 239 рублей (было 769 рублей);
- Deus Ex: Mankind Divided Deluxe Edition — 249 рублей (было 979 рублей);
- Divinity: Original Sin Enhanced Edition — 249 рублей (было 699 рублей);
- «Кровная вражда: Ведьмак. Истории» — 659 рублей (было 1299 рублей);
- Divinity: Original Sin II Divine Edition — 629 рублей (было 1149 рублей);
- Pathfinder: Kingmaker — 379 рублей (было 499 рублей);
- Pillars of Eternity II: Deadfire — 589 рублей (было 1179 рублей);
- Katana ZERO — 249 рублей (было 360 рублей);
- My Friend Pedro — 259 рублей (было 435 рублей).
Акция завершится ровно через неделю — 31 августа.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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