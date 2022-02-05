Disney+ выпустит новую версию культового сериала «Ужастики»

В апреле 2020 года появились новости о новой экранизации книг «Ужастики» Р. Л. Стайна. Теперь Variety сообщает, что Disney+ заказал 10 эпизодов сериала. Ник Столлер и Роб Леттерман выступят в качестве сценаристов и исполнительных продюсеров шоу, Столлер также будет исполнительным продюсером.

Сериал расскажет о группе из пяти старшеклассников, которые случайно обрушивают на свой город сверхъестественны силы. Они должны работать вместе, чтобы спасти город, узнав много нового о себе и секретах своих родителей.

Оригинальные «Ужастики» транслировались в течение четырех сезонов в период с 1996 по 1998 год. Это шоу представляло собой хоррор-антологию, в которой каждая серия была основана на отдельной книге «Ужастиков». Оригинальный сериал также вольно экранизировал истории Стайна и представил зрителям некоторых злодеев из книг, например, злого манекена по имени Слэппи.

Ранее выходили два художественных фильма по «Ужастикам» — в 2015 и 2018 годах, первый из которых был снят Леттерманом.

Это также второй сериал Р. Л. Стайна, который выйдет на Disney+. Ранее стриминг заказал сериал по графическим романам Р. Л. Стайна «Just Beyond», который вышел в октябре 2021 года.