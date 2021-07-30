DLC для Outer Wilds, Solar Ash и Stray — что показали на трансляции Annapurna

29 июля издатель Annapurna Interactive провел трансляцию, в рамках которой представил трейлеры будущих релизов и сделал несколько анонсов.

Мы выбрали наиболее примечательные ролики с презентации.

Outer Wilds

Разработчики Outer Wilds представили «первое и единственное» дополнение — Echoes of the Eye.

Его релиз состоится 28 сентября. А до конца года игра выйдет на Nintendo Switch.

Stray

Показали больше четырех минут геймплея Stray — игры про бродячего кота и небольшого робота в сеттинге киберпанка.

Релиз запланирован на начало 2022 года.

Solar Ash

Игра от создателей Hyper Light Drifter обзавелась точной датой выхода — 26 октября. Она будет доступна на PS4, PS5 и ПК.

A Memoir Blue

Состоялся анонс A Memoir Blue — игры о девушке по имени Мириам, которая погружается в воспоминания о своем детстве.

Она выйдет 12 октября на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.

Neon White

Также показали геймплейный трейлер экшен-платформера с элементами карточной игры — Neon White.

Релиз состоится зимой 2021 года на Nintendo Switch и ПК.

The Artful Escape

Авторы приключенческой игры The Artful Escape, главный герой которой отправляется в фантастическое путешествие по собственному воображению, назвали дату выхода — 9 сентября.