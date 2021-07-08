Для настолки «Пандемия» выйдет версия World of Warcraft: Wrath of the Lich King

Компания Z-Man Games представила тизер-трейлер лицензированной настольной игры по World of Warcraft: Wrath of the Lich King. Это кооператив, в котором игрокам нужно дать отпор силам Артаса на континенте Нордскол. Тизер показывает, как примерно будут выглядеть миниатюры и игровое поле:

В основе правил лежит система «Пандемии», движок которой можно встретить как в оригинале, так и в сезонах «Пандемия: Наследие». Кроме того, ранее выходили и другие тематические игры: Pandemic: Reign of Cthulhu по мифам Лавкрафта и историческая Pandemic: Fall of Rome.

«Пандемия» — самый популярный тайтл Z-Man Games. Но в прошлом году компания приостановила отгрузки коробок из уважения к пострадавшим во время реальной пандемии. Но на фоне тизеров «Пандемии» по World of Warcraft и Pandemic: Hot Spot — Europe, похоже, издатель всё же решил возобновить продажи.

Выход игры запланирован на 2021 год.